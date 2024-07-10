Ближе государства у нас не будет. Почему Беларусь выбрала общее будущее в союзе с Россией?

Единая семья, которая разделяет одни духовные и культурные ценности, Беларусь и России тогда, в 1990-х, оказались по-разные стороны. Распад СССР привел к установлению границ. На референдуме 1995 года белорусы проголосовали за общее будущее в союзе с Россией, вскоре вновь началась безграничная дружба. Забота о детях – один из главных приоритетов. Как в Беларуси поддерживается институт семьи – подробности здесь.

29 лет назад между Беларусью и Россией исчезла граница. За полгода до этого Минск и Москва подписали соглашение о Таможенном союзе. А уже 26 мая Президент Беларуси и премьер-минстр России участвовали в торжественном снятии границ между странами. Церемония прошла на погранпереходе «Редьки – Красное».





Михаил Лещинский, заместитель председателя Витебского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

После того, когда произошло разрезание ленточек, снятие шлагбаума, пограничного столба, хотя они были символические. Произошла посадка дерева. Дерево до сих пор растет, но реакция людей была просто потрясающая. Они восторженно закричали «Ура!» Новость разлетелась сразу. На следующий день движение на московской трассе, как мы ее называли, было в раз 10 более интенсивное. Те надежды, которые на это возлагали, проявились в таком огромном движении. Принятие этого решения развилось в те серьезные отношения между Россией и Беларусью. Только можно радоваться тому, что произошло.

Александр Лукашенко в самом начале понимал, что ближе государства у нас не будет. Договор о дружбе и добрососедстве 1995 года был первым шагом к созданию Союзного государства. Союз двух независимых государств – надежная преграда перед вызовами и угрозами.