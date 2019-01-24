«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР

Высоко работу нашей страны в этом направлении оценивает ООН. Сегодня, 24 января, в Минске проходит первый национальный форум по устойчивому развитию. В нем принимают участие более 400 человек: представители госорганов, общественных объединений, международные эксперты. Это национальный обзор проводимой в стране работы в этом направлении.

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Опыт любого государства очень интересный. Ведь дело в том, что когда Повестку-2030 принимали, никто не сказал: «А что делать?». Вот, пожалуйста, 17 направлений деятельности. Вот разработанные показатели международные, индикаторы. Но как работать, никто не сказал, потому что у каждого свой путь. И поэтому каждое государство выстраивает свою систему.

Мы выстраиваем тесную сеть взаимодействия и смотрим опыт других государств. Ровно так же знакомятся с нашим опытом. И, кстати, наша архитектура управления, которая создана в нашем государстве, национальная архитектура управления, нравится многим, и многие заимствуют. И мы с удовольствием делимся опытом.