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«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР

24 января 2019 13:17
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Новости Беларуси. Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении Целей устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-1

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-3

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-5

Высоко работу нашей страны в этом направлении оценивает ООН. Сегодня, 24 января, в Минске проходит первый национальный форум по устойчивому развитию. В нем принимают участие более 400 человек: представители госорганов, общественных объединений, международные эксперты. Это национальный обзор проводимой в стране работы в этом направлении.

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-8

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-10

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Опыт любого государства очень интересный. Ведь дело в том, что когда Повестку-2030 принимали, никто не сказал: «А что делать?». Вот, пожалуйста, 17 направлений деятельности. Вот разработанные показатели международные, индикаторы. Но как работать, никто не сказал, потому что у каждого свой путь. И поэтому каждое государство выстраивает свою систему.

Мы выстраиваем тесную сеть взаимодействия и смотрим опыт других государств. Ровно так же знакомятся с нашим опытом. И, кстати, наша архитектура управления, которая создана в нашем государстве, национальная архитектура управления, нравится многим, и многие заимствуют. И мы с удовольствием делимся опытом.

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-13

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-15

Мирьяна Сполярич Эггер, помощник Генерального секретаря ООН, директор Регионального бюро ПРООН по Европе и странам СНГ:
Хотела бы поблагодарить Беларусь за усилия, которые предприняты в развитие Целей устойчивого развития, за их национализацию. Мероприятие крайне важное, поскольку содействует осведомленности населения, служит прекрасной площадкой, которая собирает представителей правительства, бизнеса, частного сектора, которые могут обсудить, каким образом использовать Цели устойчивого развития на благо населения.

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-18

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-20

Работа форума проходит по четырем направлениям: экология, экономика, социальная политика и мониторинг. Особое внимание уделено вопросам цифровизации как драйвера экономического роста. Участники обмениваются мнениями и озвучивают свои предложения по дальнейшей работе. По результатам будет принят итоговый документ.

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-23

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР-25

# ООН # общество # Мирьяна Сполярич Эггер # Марианна Щеткина # Фотофакт

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