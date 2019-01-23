Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной

Новости Беларуси. Гость студии Новости «24 часа» на СТВ – заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щёткина. Илона Волынец, СТВ:

Марианна Акиндиновна, здравствуйте!

24 января состоится первый Национальный форум по устойчивому развитию. Какая повестка мероприятия, что планируется обсудить?

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Прежде всего, конечно, мы хотим подвести итоги сделанного за этот небольшой промежуток времени, проанализировать нашу работу, наметить перспективы, согласовать ориентиры со всеми участниками этого процесса. Потому что партнерство – это 17-я Цель устойчивого развития, основа нашей работы, без которой не будет результата. Илона Волынец:

Цели устойчивого развития – это глобальная программа действий многих государств и мирового сообщества до 2030 года. Почему ЦУР важны для каждого из нас?

Марианна Щёткина:

Если взять отдельного человека, каждого из нас, то для каждого важно здоровье, благосостояние, работа, которая и приносит удовольствие, и дает возможность получить достаточно денег, то есть зарплата. Обучение, чтобы было доступное здравоохранение, никто не болел. Конечно же, важна экологическая обстановка. Для каждого человека, естественно, важно то, что его окружает. А из потребностей одного человека складываются потребности всего человечества. Поэтому это чрезвычайно важно для людей. Правильно мы взяли такой девиз для нашего первого форума: «В устойчивое будущее вместе», потому что только вместе мы можем решить эти вопросы.

Илона Волынец:

Беларусь – один из лидеров на пространстве СНГ в достижении ЦУР. Проводимую в нашей стране работу по реализации целей высоко оценивают международные эксперты. Расскажите, пожалуйста, за счет чего мы удерживаем высокие позиции? Марианна Щёткина:

Прежде всего, это государственная политика, это планы, это программные подходы, целевые подходы, которые реализуются. Сегодня все направления деятельности жизни выстраиваются в соответствии с теми целями, которые ставятся внутри государства. И та архитектура управления, которую мы создали сами, пользуется очень большим успехом и у других государств, потому что она охватывает все слои нашего общества. Илона Волынец:

Но что-то же мы подсматриваем у соседей? Как выстраивается работа с международными организациями?

Марианна Щёткина:

Не подсматриваем, мы делимся опытом. Потому что один в поле не воин. Конечно, мы смотрим, как работают другие государства, обмениваемся опытом, мы ездим в гости, к нам приезжают. Конечно, очень хороший резонанс был, когда в 2018 году в феврале Беларусь проинициировала, и мы провели межрегиональный форум. Мы познакомились со многими, взаимодействуем вместе с другими государствами. Мы прекрасно взаимодействуем с нашими международными партнерами – это страновые агентства, например, программа ПРООН, которая идет в поддержку нашей программы по работе национального координатора. Она дает большие возможности для практической работы. Мы работаем вместе, конечно. Глобальные цели подразумевают то, что мы должны работать вместе. Илона Волынец:

Что вы как национальный координатор ЦУР считаете наиболее сложным в работе?