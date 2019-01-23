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Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной

23 января 2019 16:51
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Новости Беларуси. Гость студии Новости «24 часа» на СТВ – заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щёткина.

Илона Волынец, СТВ:
Марианна Акиндиновна, здравствуйте!
24 января состоится первый Национальный форум по устойчивому развитию. Какая повестка мероприятия, что планируется обсудить?

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной-1

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Прежде всего, конечно, мы хотим подвести итоги сделанного за этот небольшой промежуток времени, проанализировать нашу работу, наметить перспективы, согласовать ориентиры со всеми участниками этого процесса. Потому что партнерство – это 17-я Цель устойчивого развития, основа нашей работы, без которой не будет результата.

Илона Волынец:
Цели устойчивого развития – это глобальная программа действий многих государств и мирового сообщества до 2030 года. Почему ЦУР важны для каждого из нас?

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной-4

Марианна Щёткина:
Если взять отдельного человека, каждого из нас, то для каждого важно здоровье, благосостояние, работа, которая и приносит удовольствие, и дает возможность получить достаточно денег, то есть зарплата. Обучение, чтобы было доступное здравоохранение, никто не болел. Конечно же, важна экологическая обстановка. Для каждого человека, естественно, важно то, что его окружает.

А из потребностей одного человека складываются потребности всего человечества. Поэтому это чрезвычайно важно для людей. Правильно мы взяли такой девиз для нашего первого форума: «В устойчивое будущее вместе», потому что только вместе мы можем решить эти вопросы.

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной-7

Илона Волынец:
Беларусь – один из лидеров на пространстве СНГ в достижении ЦУР. Проводимую в нашей стране работу по реализации целей высоко оценивают международные эксперты. Расскажите, пожалуйста, за счет чего мы удерживаем высокие позиции?

Марианна Щёткина: 
Прежде всего, это государственная политика, это планы, это программные подходы, целевые подходы, которые реализуются. Сегодня все направления деятельности жизни выстраиваются в соответствии с теми целями, которые ставятся внутри государства. И та архитектура управления, которую мы создали сами, пользуется очень большим успехом и у других государств, потому что она охватывает все слои нашего общества.

Илона Волынец:
Но что-то же мы подсматриваем у соседей? Как выстраивается работа с международными организациями?

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной-10

Марианна Щёткина: 
Не подсматриваем, мы делимся опытом. Потому что один в поле не воин. Конечно, мы смотрим, как работают другие государства, обмениваемся опытом, мы ездим в гости, к нам приезжают.

Конечно, очень хороший резонанс был, когда в 2018 году в феврале Беларусь проинициировала, и мы провели межрегиональный форум. Мы познакомились со многими, взаимодействуем вместе с другими государствами. Мы прекрасно взаимодействуем с нашими международными партнерами – это страновые агентства, например, программа ПРООН, которая идет в поддержку нашей программы по работе национального координатора. Она дает большие возможности для практической работы. Мы работаем вместе, конечно. Глобальные цели подразумевают то, что мы должны работать вместе.

Илона Волынец:
Что вы как национальный координатор ЦУР считаете наиболее сложным в работе?

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной-13

Марианна Щёткина: 
Работа вообще сложная, потому что сюда вовлечено очень много людей. Но, наверное, самое сложное мы уже преодолели, потому что нам уже удалось разработать систему, и сейчас мы ее только обогащаем. Важно, что есть поддержка: руководителей парламента, премьер-министра и, конечно, самое главное – поддержка главы государства.

На международной арене всегда очень положительно оценивается то, что Президент страны лично контролирует, отслеживает и заинтересован в результатах деятельности. Иначе быть не может. Потому что основная цель этой повестки 2030-го и этих целей – это рост уровня и качества жизни людей, благосостояния. В общем-то, в этом заинтересован каждый человек.

Илона Волынец:
Мы желаем вам успехов!

# Государственная политика в области занятости # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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