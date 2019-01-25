Показатели Беларуси на глобальном уровне. Итоги первого Национального форума по устойчивому развитию подвели в Минске

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги первого национального форума по устойчивому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он завершился 24 января. Работу нашей страны высоко оценили международные эксперты. «Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР В частности, отметили национальную платформу, где можно найти информацию по реализации Целей устойчивого развития в Беларуси. Она размещена на сайте Белстата. Это 255 пунктов, которые включают все сферы жизни – от использования природных ресурсов до занятости населения и развития малого бизнеса.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:

Эта платформа предоставит возможность органам госуправления принимать правильные управленческие решения при выработке и реализации стратегии государственным программ. Кроме того, национальная платформа станет основой для взаимодействия с международными организациями. Республика Беларусь будет представлять свои показатели на глобальном уровне.