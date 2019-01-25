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Показатели Беларуси на глобальном уровне. Итоги первого Национального форума по устойчивому развитию подвели в Минске

25 января 2019 07:22
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Новости Беларуси. В Минске подвели итоги первого национального форума по устойчивому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он завершился 24 января. Работу нашей страны высоко оценили международные эксперты.

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В частности, отметили национальную платформу, где можно найти информацию по реализации Целей устойчивого развития в Беларуси. Она размещена на сайте Белстата. Это 255 пунктов, которые включают все сферы жизни – от использования природных ресурсов до занятости населения и развития малого бизнеса.

Показатели Беларуси на глобальном уровне. Итоги первого Национального форума по устойчивому развитию подвели в Минске -1

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:
Эта платформа предоставит возможность органам госуправления принимать правильные управленческие решения при выработке и реализации стратегии государственным программ. Кроме того, национальная платформа станет основой для взаимодействия с международными организациями. Республика Беларусь будет представлять свои показатели на глобальном уровне.

Показатели Беларуси на глобальном уровне. Итоги первого Национального форума по устойчивому развитию подвели в Минске -4

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:
Думаю, что этот национальный форум крайне важен. Он демонстрирует намерения Беларуси в достижении Целей устойчивого развития. Я рада видеть представленные на форуме регионы. Меня радует, что представители гражданского общества участвуют.

Показатели Беларуси на глобальном уровне. Итоги первого Национального форума по устойчивому развитию подвели в Минске -7

Показатели Беларуси на глобальном уровне. Итоги первого Национального форума по устойчивому развитию подвели в Минске -9

Показатели Беларуси на глобальном уровне. Итоги первого Национального форума по устойчивому развитию подвели в Минске -11

# ООН # общество # Инна Медведева # Андреа Викторин # Фотофакт

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