Богатейшие люди Земли за сутки потеряли 208 млрд долларов

Общее состояние 500 богатейших людей мира сократилось на $208 млрд на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении таможенных пошлин. Такая мера США обернулась обвалом на мировом рынке, информирует ТАСС.

По информации Bloomberg Billionaires Index (BBI), это стало 4-м по величине падением за один день за всю тринадцатилетнюю историю индекса и одно из самых масштабных со времен пандемии COVID-19.

Глобально объявление о введении пошлин со стороны Штатов сказалось на американских миллиардерах. В этот список попали Марк Цукерберг (его состояние сократилось на $17,9 млрд) и основатель Amazon Джефф Безос (минус $15,9 млрд). Глава Tesla Илон Маск потерял $11 млрд после падения акций компании на 5,5%.