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В Минске состоялось заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства

04 апреля 2025 06:18
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Вместе на защите рубежей. В Минске состоялось заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялось заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства-2

Символично, что мероприятие прошло под знаком торжеств по случаю Дня единения народов Беларуси и России. Заданный Президентами двух стран интеграционный вектор поддерживается и в работе пограничных ведомств. Дружественные отношения выдержали проверку временем и перешли на новый уровень. Общая ключевая цель – надежная охрана внешней границы Союзного государства. Сейчас пограничники Беларуси и России активно взаимодействуют в сфере обмена информацией об ситуации на рубежах и угрозах пограничной безопасности. Члены коллегии обсудили прогнозы развития обстановки. Результатом станет выработка новых методов и форм двустороннего партнерства. В повестке также были вопросы реализации отраслевых союзных программ и гармонизации нормативных правовых актов. По результатам заседания подписаны постановления коллегии, после чего участники мероприятия возложили венки и цветы к обелиску «Минск – город-герой».

# Союзное государство

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