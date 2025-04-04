В Минске состоялось заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства

Символично, что мероприятие прошло под знаком торжеств по случаю Дня единения народов Беларуси и России. Заданный Президентами двух стран интеграционный вектор поддерживается и в работе пограничных ведомств. Дружественные отношения выдержали проверку временем и перешли на новый уровень. Общая ключевая цель – надежная охрана внешней границы Союзного государства. Сейчас пограничники Беларуси и России активно взаимодействуют в сфере обмена информацией об ситуации на рубежах и угрозах пограничной безопасности. Члены коллегии обсудили прогнозы развития обстановки. Результатом станет выработка новых методов и форм двустороннего партнерства. В повестке также были вопросы реализации отраслевых союзных программ и гармонизации нормативных правовых актов. По результатам заседания подписаны постановления коллегии, после чего участники мероприятия возложили венки и цветы к обелиску «Минск – город-герой».