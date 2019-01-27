Юлия Огнева, СТВ: В свое время БССР была одной из стран, которые основали Организацию Объединенных Наций. Какова роль современной Беларуси на международной арене и как вы оцениваете усилия страны в обеспечении региональной безопасности?

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:

Беларусь играет очень-очень важную роль с 1945 года, когда она была одним из членов-основателей Организации Объединенных Наций. Сейчас, после 70 лет этой работы, Беларусь как уже независимая страна выступает в ООН как лидер в нескольких глобальных очень важных вопросах.

Конечно, первый – это Цели устойчивого развития. Второй вопрос, о котором очень много говорится на глобальном уровне, это вопрос торговли людьми. Третий – сейчас новый – вопрос новых технологий, связей с терроризмом, безопасности в эре новых технологий.