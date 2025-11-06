Поставляем в 113 стран – доля продовольствия в общем объёме экспорта белорусской продукции превышает 25%

Доля продовольствия в общем объеме экспорта отечественной продукции превышает 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь поставляет продукты питания в 113 стран. Наибольшим спросом наши товары пользуются на пространстве СНГ. Растет интерес и китайской стороны. Впервые в 2025 году продукция из Беларуси появилась на рынках КНДР, Гвинеи, Камбоджи, Эквадора.

Вопрос продовольственной безопасности у нас всегда был в перечне государственных приоритетов. Отечественные производители обеспечивают внутренний рынок на 96 %. Особых успехов достигла молочная отрасль. Самообеспечение продукцией составляет 292 %. Это позволяет не только полностью покрывать внутренний спрос, но и активно развивать экспорт – каждый четвертый килограмм произведенной молочной продукции реализуется за рубежом.

Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Агропромышленный сектор обеспечивает население продовольствием в полном объеме основных социальных групп товаров. Мы не только обеспечиваем, но и прирастаем. За девять месяцев темпы роста поставок на внутренний рынок в соответствии со спросом покупательским выросли. В целом выросли маслосливочные – на 12 %, консервы молочные – на 6 %, детских сухих смесей – на 10 %, мяса – на 8 % больше поставили на внутренний рынок.

Агропромышленный комплекс ориентируется на потребителей. Так, в Минской области в ближайшее время запустят производство премиального молочного продукта – лактоферрина. Это полезный белок, который защищает от вирусов и поддерживает иммунитет. Расширяется линейка безлактозных товаров. За несколько лет количество производителей выросло с одного до восьми. Сейчас ученые работают над созданием нового сегмента продуктов с гарантированным содержанием пектина.