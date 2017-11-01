«Поставили операции на поток»: 500-ую операцию по пересадке печени сделали в Беларуси

Новости Беларуси. Долгая дорога к полноценной жизни. В Беларуси выполнили 500-ую операцию по пересадке печени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трансплантация прошла еще несколько дней назад. Операция длилась 5 часов. Все завершилось успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Он самостоятельно передвигается и, предположительно, уже на следующей неделе вернется домой. Пересадка печени – одна из самых сложных операций в абдоминальной хирургии. Сейчас в год у нас делают около 70 трансплантаций этого органа. А первую подобную операцию белорусские хирурги провели около 10 лет назад.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Начав не так давно – всего лишь в 2008 году, за короткий период времени не только вышли на 50 и больше операций по трансплантации печени в год, а мы поставили эти операции на поток.