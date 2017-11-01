«Поставили операции на поток»: 500-ую операцию по пересадке печени сделали в Беларуси
Новости Беларуси. Долгая дорога к полноценной жизни. В Беларуси выполнили 500-ую операцию по пересадке печени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трансплантация прошла еще несколько дней назад. Операция длилась 5 часов. Все завершилось успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Он самостоятельно передвигается и, предположительно, уже на следующей неделе вернется домой.
Пересадка печени – одна из самых сложных операций в абдоминальной хирургии. Сейчас в год у нас делают около 70 трансплантаций этого органа. А первую подобную операцию белорусские хирурги провели около 10 лет назад.
Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
Начав не так давно – всего лишь в 2008 году, за короткий период времени не только вышли на 50 и больше операций по трансплантации печени в год, а мы поставили эти операции на поток.
Мы в год делаем на сегодняшний день более 300 операций в центре по трансплантации органов – общее количество операций и больше. Если мы будем говорить о том, сколько операций мы делаем в день, считайте, что мы в день делаем примерно одну операцию по трансплантации органов.
Беларусь входит в топ-50 самых развитых стран в области трансплантологии. Такие данные публикует Всемирная организация здравоохранения. Ежегодно в нашей стране проводят около полутысячи операций по пересадке органов. А вскоре в Беларуси создадут новый центр трансплантологии. В комплексе разместятся операционные интенсивной терапии и реанимации, а также отделения для хирургического лечения. Средства на строительство центра будут выделены из бюджета.