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Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу

21 марта 2023 09:59
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Финал самого красивого конкурса «Мисс Минск» все ближе. Конкурсантки волнуются, страсти накаляются. Как красавицы справляются с волнением, спросили у них лично. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалистки конкурса «Мисс Минск – 2023» Дарья Шурпач, Виктория Степина и Александра Климашевская.

Юрий Царев, ведущий:
Рассказывайте, есть волнение или нет?
– Нет.

Какие эмоции испытывают участницы конкурса перед финалом?

Юлия Самусенко, ведущая:
Финал все ближе, все случится 24 марта, интрига разрешится. Мне кажется, вы лукавите, что не волнуетесь.

Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу-1

Дарья Шурпач, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Я немного волнуюсь перед финалом. В ожидании чего-то масштабного, грандиозного небольшое волнение есть.

Юлия Самусенко:
А вообще эмоции есть?

Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу-4

Александра Климашевская, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Конечно. В основном это радость, интерес, вкус ажиотажа, в который ты вошел резко и метко. Волнения как такового, чтобы прям мандраж, нет.

Юлия Самусенко:
Вы просто копите его до финала.

Александра Климашевская:
24 числа будет разрядка максимальная. Просто понимаем, что мы стараемся, работаем и все зависит от нашей степени подготовки.

Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу-7

Юрий Царев:
И от вкуса жюри, наверное, в какой-то степени. А на победу себя как-то настраиваете? Наверняка каждая из вас думает, что я выйду победительницей этого конкурса.

Александра Климашевская:
Учитывая, что мы уже здесь, в финале, мы уже по сути победительницы, потому что каждой далось это в какой-то степени тяжело и по эмоциям, и по физической подготовке. Еще нужно было договариваться со своими учреждениями образования, чтобы они вошли в ситуацию, поддержали. Мы проделали очень большой путь. И мы по сути победительницы.

Юрий Царев:
У вас есть какие-то ритуалы, талисманы, которые приносят удачу? Например, три раза плюнуть через плечо на конкурентку.

Какие талисманы приносят девушкам удачу?

Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу-10

Александра Климашевская:
У меня есть браслет.

Юлия Самусенко:
Он и в финале будет с вами?

Александра Климашевская:
Нет, он будет лежать рядом, но я постараюсь, чтобы он был в доступности. Когда я волнуюсь, начинаю его перетирать и говорить о том, что все хорошо, все классно, все круто, ты молодец.

Дарья Шурпач:
Самый большой ритуал – это хорошая подготовка, выкладываться на репетициях, все запоминать, учить, стараться. И тогда в финале все будет отлично.

Юлия Самусенко:
Как сейчас проходят репетиции? Насколько это сложно, утомительно? Мне кажется, сейчас у вас репетиции практически 24/7.

Как проходят репетиции перед финалом?

Дарья Шурпач:
Не 24/7, но репетиции занимают большую часть времени. Все для того, чтобы шоу было хорошим, все получилось, чтобы каждый выложился, каждого было видно, каждый показал себя. Это того стоит.

Юрий Царев:
На конкурсах красоты всегда кипят страсти, знаю не понаслышке. Скажите, доходит дело до слез? Доводят вас до белого каления или все на позитиве?

Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу-13

Виктория Степина, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Такого не было. Все девочки между собой очень хорошо общаются, дружат, помогают в сложных ситуациях. Слез, страстей – такого еще не было.

Юлия Самусенко:
Все финалистки действительно очень красивые. И победа, возможно, будет достаточно сложной. Как планируете выделяться на фоне других участниц? Помимо внешности.

«Выделяться будем харизмой, настроением»

Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу-16

Дарья Шурпач:
Оценивают не только внешность. Оценивают нашу работу в течение месяца подготовки. Смотрят не только на красоту, но и на душу. Выделяться будем харизмой, настроением, с которым мы выйдем на сцену, уровнем подготовки. Если все отточено, с иголочки, то все будет очень хорошо и красиво смотреться, на тебя обратят внимание.

Виктория Степина:
Я согласна с Дашей. В большей степени смотрят на харизму, на то, как ты себя преподносишь, на твою уверенность, изюминку. У каждого человека должно быть что-то, чем он будет отличаться от других. И это цепляет, на таких смотрят.

Александра Климашевская:
Важная часть всего процесса – это целеустремленность. Если жюри увидит, что одна из нас идет к цели напролом (не по головам, конечно), видно, что проделана большая работа, то это будет несомненный плюс.

Юлия Самусенко:
Про поддержку невозможно не спросить. Кто придет поддерживать вас на финале, смотреть, как вы будете выступать, показывать себя?

Кто придет поддерживать девушек в финале?

Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу-19

Дарья Шурпач:
Ко мне придут друзья, которые учатся в Минске, друзья из моего общежития, родители будут смотреть дистанционно, у них нет возможности приехать, но я знаю, что вся моя родня, все близкие будут следить. Даже не из Беларуси. Конкурс настолько масштабен, что о нем знают и в других странах. Поддержку родителей со стороны экрана я все равно буду ощущать.

Александра Климашевская:
У меня будут близкие: мама, папа, сестра, бабушка, мой парень. И в основном это будет администрация моего архитектурно-строительного колледжа. Они внесли очень большой вклад, чтобы я тут участвовала. Я не могу их не поблагодарить за то, что они дали мне такую возможность.

Виктория Степина:
У меня на финале самой главной поддержкой будет моя семья. Я попала сюда благодаря им. Они меня поддержали, подтолкнули. И все остальные близкие люди, друзья, одногруппники, с которыми я близко общаюсь, и молодой человек.

Юрий Царев:
Конкурс – это достаточно большое напряжение. Тем не менее хочется пожелать вам получать от него максимальное удовольствие. Это яркий момент в вашей жизни, который вы в любом случае будете вспоминать. Неважно, кто победит. Хочется, чтобы каждая из вас чувствовала себя победительницей, а у вас уже это ощущение есть, вы сами об этом сказали. Мы будем болеть за всех вас.

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# Конкурс красоты # общество # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Фотофакт

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