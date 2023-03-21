Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу
Финал самого красивого конкурса «Мисс Минск» все ближе. Конкурсантки волнуются, страсти накаляются. Как красавицы справляются с волнением, спросили у них лично. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалистки конкурса «Мисс Минск – 2023» Дарья Шурпач, Виктория Степина и Александра Климашевская.
Юрий Царев, ведущий:
Рассказывайте, есть волнение или нет?
– Нет.
Какие эмоции испытывают участницы конкурса перед финалом?
Юлия Самусенко, ведущая:
Финал все ближе, все случится 24 марта, интрига разрешится. Мне кажется, вы лукавите, что не волнуетесь.
Дарья Шурпач, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Я немного волнуюсь перед финалом. В ожидании чего-то масштабного, грандиозного небольшое волнение есть.
Юлия Самусенко:
А вообще эмоции есть?
Александра Климашевская, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Конечно. В основном это радость, интерес, вкус ажиотажа, в который ты вошел резко и метко. Волнения как такового, чтобы прям мандраж, нет.
Юлия Самусенко:
Вы просто копите его до финала.
Александра Климашевская:
24 числа будет разрядка максимальная. Просто понимаем, что мы стараемся, работаем и все зависит от нашей степени подготовки.
Юрий Царев:
И от вкуса жюри, наверное, в какой-то степени. А на победу себя как-то настраиваете? Наверняка каждая из вас думает, что я выйду победительницей этого конкурса.
Александра Климашевская:
Учитывая, что мы уже здесь, в финале, мы уже по сути победительницы, потому что каждой далось это в какой-то степени тяжело и по эмоциям, и по физической подготовке. Еще нужно было договариваться со своими учреждениями образования, чтобы они вошли в ситуацию, поддержали. Мы проделали очень большой путь. И мы по сути победительницы.
Юрий Царев:
У вас есть какие-то ритуалы, талисманы, которые приносят удачу? Например, три раза плюнуть через плечо на конкурентку.
Какие талисманы приносят девушкам удачу?
Александра Климашевская:
У меня есть браслет.
Юлия Самусенко:
Он и в финале будет с вами?
Александра Климашевская:
Нет, он будет лежать рядом, но я постараюсь, чтобы он был в доступности. Когда я волнуюсь, начинаю его перетирать и говорить о том, что все хорошо, все классно, все круто, ты молодец.
Дарья Шурпач:
Самый большой ритуал – это хорошая подготовка, выкладываться на репетициях, все запоминать, учить, стараться. И тогда в финале все будет отлично.
Юлия Самусенко:
Как сейчас проходят репетиции? Насколько это сложно, утомительно? Мне кажется, сейчас у вас репетиции практически 24/7.
Как проходят репетиции перед финалом?
Дарья Шурпач:
Не 24/7, но репетиции занимают большую часть времени. Все для того, чтобы шоу было хорошим, все получилось, чтобы каждый выложился, каждого было видно, каждый показал себя. Это того стоит.
Юрий Царев:
На конкурсах красоты всегда кипят страсти, знаю не понаслышке. Скажите, доходит дело до слез? Доводят вас до белого каления или все на позитиве?
Виктория Степина, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Такого не было. Все девочки между собой очень хорошо общаются, дружат, помогают в сложных ситуациях. Слез, страстей – такого еще не было.
Юлия Самусенко:
Все финалистки действительно очень красивые. И победа, возможно, будет достаточно сложной. Как планируете выделяться на фоне других участниц? Помимо внешности.
«Выделяться будем харизмой, настроением»
Дарья Шурпач:
Оценивают не только внешность. Оценивают нашу работу в течение месяца подготовки. Смотрят не только на красоту, но и на душу. Выделяться будем харизмой, настроением, с которым мы выйдем на сцену, уровнем подготовки. Если все отточено, с иголочки, то все будет очень хорошо и красиво смотреться, на тебя обратят внимание.
Виктория Степина:
Я согласна с Дашей. В большей степени смотрят на харизму, на то, как ты себя преподносишь, на твою уверенность, изюминку. У каждого человека должно быть что-то, чем он будет отличаться от других. И это цепляет, на таких смотрят.
Александра Климашевская:
Важная часть всего процесса – это целеустремленность. Если жюри увидит, что одна из нас идет к цели напролом (не по головам, конечно), видно, что проделана большая работа, то это будет несомненный плюс.
Юлия Самусенко:
Про поддержку невозможно не спросить. Кто придет поддерживать вас на финале, смотреть, как вы будете выступать, показывать себя?
Кто придет поддерживать девушек в финале?
Дарья Шурпач:
Ко мне придут друзья, которые учатся в Минске, друзья из моего общежития, родители будут смотреть дистанционно, у них нет возможности приехать, но я знаю, что вся моя родня, все близкие будут следить. Даже не из Беларуси. Конкурс настолько масштабен, что о нем знают и в других странах. Поддержку родителей со стороны экрана я все равно буду ощущать.
Александра Климашевская:
У меня будут близкие: мама, папа, сестра, бабушка, мой парень. И в основном это будет администрация моего архитектурно-строительного колледжа. Они внесли очень большой вклад, чтобы я тут участвовала. Я не могу их не поблагодарить за то, что они дали мне такую возможность.
Виктория Степина:
У меня на финале самой главной поддержкой будет моя семья. Я попала сюда благодаря им. Они меня поддержали, подтолкнули. И все остальные близкие люди, друзья, одногруппники, с которыми я близко общаюсь, и молодой человек.
Юрий Царев:
Конкурс – это достаточно большое напряжение. Тем не менее хочется пожелать вам получать от него максимальное удовольствие. Это яркий момент в вашей жизни, который вы в любом случае будете вспоминать. Неважно, кто победит. Хочется, чтобы каждая из вас чувствовала себя победительницей, а у вас уже это ощущение есть, вы сами об этом сказали. Мы будем болеть за всех вас.
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