Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу

Финал самого красивого конкурса «Мисс Минск» все ближе. Конкурсантки волнуются, страсти накаляются. Как красавицы справляются с волнением, спросили у них лично. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалистки конкурса «Мисс Минск – 2023» Дарья Шурпач, Виктория Степина и Александра Климашевская. Юрий Царев, ведущий:

Рассказывайте, есть волнение или нет?

– Нет. Какие эмоции испытывают участницы конкурса перед финалом? Юлия Самусенко, ведущая:

Финал все ближе, все случится 24 марта, интрига разрешится. Мне кажется, вы лукавите, что не волнуетесь.

Дарья Шурпач, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Я немного волнуюсь перед финалом. В ожидании чего-то масштабного, грандиозного небольшое волнение есть. Юлия Самусенко:

А вообще эмоции есть?

Александра Климашевская, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Конечно. В основном это радость, интерес, вкус ажиотажа, в который ты вошел резко и метко. Волнения как такового, чтобы прям мандраж, нет. Юлия Самусенко:

Вы просто копите его до финала. Александра Климашевская:

24 числа будет разрядка максимальная. Просто понимаем, что мы стараемся, работаем и все зависит от нашей степени подготовки.

Юрий Царев:

И от вкуса жюри, наверное, в какой-то степени. А на победу себя как-то настраиваете? Наверняка каждая из вас думает, что я выйду победительницей этого конкурса. Александра Климашевская:

Учитывая, что мы уже здесь, в финале, мы уже по сути победительницы, потому что каждой далось это в какой-то степени тяжело и по эмоциям, и по физической подготовке. Еще нужно было договариваться со своими учреждениями образования, чтобы они вошли в ситуацию, поддержали. Мы проделали очень большой путь. И мы по сути победительницы. Юрий Царев:

У вас есть какие-то ритуалы, талисманы, которые приносят удачу? Например, три раза плюнуть через плечо на конкурентку. Какие талисманы приносят девушкам удачу?

Александра Климашевская:

У меня есть браслет. Юлия Самусенко:

Он и в финале будет с вами? Александра Климашевская:

Нет, он будет лежать рядом, но я постараюсь, чтобы он был в доступности. Когда я волнуюсь, начинаю его перетирать и говорить о том, что все хорошо, все классно, все круто, ты молодец. Дарья Шурпач:

Самый большой ритуал – это хорошая подготовка, выкладываться на репетициях, все запоминать, учить, стараться. И тогда в финале все будет отлично. Юлия Самусенко:

Как сейчас проходят репетиции? Насколько это сложно, утомительно? Мне кажется, сейчас у вас репетиции практически 24/7. Как проходят репетиции перед финалом? Дарья Шурпач:

Не 24/7, но репетиции занимают большую часть времени. Все для того, чтобы шоу было хорошим, все получилось, чтобы каждый выложился, каждого было видно, каждый показал себя. Это того стоит. Юрий Царев:

На конкурсах красоты всегда кипят страсти, знаю не понаслышке. Скажите, доходит дело до слез? Доводят вас до белого каления или все на позитиве?

Виктория Степина, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Такого не было. Все девочки между собой очень хорошо общаются, дружат, помогают в сложных ситуациях. Слез, страстей – такого еще не было. Юлия Самусенко:

Все финалистки действительно очень красивые. И победа, возможно, будет достаточно сложной. Как планируете выделяться на фоне других участниц? Помимо внешности. «Выделяться будем харизмой, настроением»

Дарья Шурпач:

Оценивают не только внешность. Оценивают нашу работу в течение месяца подготовки. Смотрят не только на красоту, но и на душу. Выделяться будем харизмой, настроением, с которым мы выйдем на сцену, уровнем подготовки. Если все отточено, с иголочки, то все будет очень хорошо и красиво смотреться, на тебя обратят внимание. Виктория Степина:

Я согласна с Дашей. В большей степени смотрят на харизму, на то, как ты себя преподносишь, на твою уверенность, изюминку. У каждого человека должно быть что-то, чем он будет отличаться от других. И это цепляет, на таких смотрят. Александра Климашевская:

Важная часть всего процесса – это целеустремленность. Если жюри увидит, что одна из нас идет к цели напролом (не по головам, конечно), видно, что проделана большая работа, то это будет несомненный плюс. Юлия Самусенко:

Про поддержку невозможно не спросить. Кто придет поддерживать вас на финале, смотреть, как вы будете выступать, показывать себя? Кто придет поддерживать девушек в финале?