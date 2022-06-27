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Постарались раскрыть тайны жизни и творчества. Как в агрогородке Тимковичи празднуют день рождения Кузьмы Чорного?

27 июня 2022 14:56
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Новости Беларуси. Впервые на малой родине Кузьмы Чорного прошел литературно-музыкальный праздник «Цімкавіцкія вытокі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие приурочено ко дню рождения белорусского классика. Действие развернулось на нескольких площадках в агрогородке Тимковичи Копыльского района. Выставки, виртуальные экспозиции, спектакли, выступление музыкальных коллективов и литераторов.

Чем запомнится фестиваль жителям Копыльщины – в материале нашего корреспондента.

Постарались раскрыть тайны жизни и творчества. Как в агрогородке Тимковичи празднуют день рождения Кузьмы Чорного?-1

Сергей Усик, директор литературного музея Кузьмы Чорного:
Организовали проведение мероприятия, посвященного дню рождения Кузьмы Черного, уроженца агрогородка Тимковичи. И на этом празднике мы постарались раскрыть все те тайны жизни и творчества знаменитого земляка.

Постарались раскрыть тайны жизни и творчества. Как в агрогородке Тимковичи празднуют день рождения Кузьмы Чорного?-4

Ольга Радкевич, заведующая Тимковичской сельской библиотекой:
Наша выстава прысвечана Кузьме Чорнаму. Менавіта тому перыяду, калі ён са сваім бацькам Феліксам Раманоўскім хадзіў па суседніх вёсках і дапамагаў людзям у пабудове хат. І вось аналагічнымі прыладамі працы яны карысталіся. Гэтым прыладам больш за сто гадоў.

Постарались раскрыть тайны жизни и творчества. Как в агрогородке Тимковичи празднуют день рождения Кузьмы Чорного?-7

Подробности в видеоматериале.

# Праздничные даты # общество # Кузьма Чорный # Сергей Усик # Ольга Радкевич # Диана Ткаченко # Виктор Шнип # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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