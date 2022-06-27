Постарались раскрыть тайны жизни и творчества. Как в агрогородке Тимковичи празднуют день рождения Кузьмы Чорного?

Новости Беларуси. Впервые на малой родине Кузьмы Чорного прошел литературно-музыкальный праздник «Цімкавіцкія вытокі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие приурочено ко дню рождения белорусского классика. Действие развернулось на нескольких площадках в агрогородке Тимковичи Копыльского района. Выставки, виртуальные экспозиции, спектакли, выступление музыкальных коллективов и литераторов. Чем запомнится фестиваль жителям Копыльщины – в материале нашего корреспондента.

Сергей Усик, директор литературного музея Кузьмы Чорного:

Организовали проведение мероприятия, посвященного дню рождения Кузьмы Черного, уроженца агрогородка Тимковичи. И на этом празднике мы постарались раскрыть все те тайны жизни и творчества знаменитого земляка.

Ольга Радкевич, заведующая Тимковичской сельской библиотекой:

Наша выстава прысвечана Кузьме Чорнаму. Менавіта тому перыяду, калі ён са сваім бацькам Феліксам Раманоўскім хадзіў па суседніх вёсках і дапамагаў людзям у пабудове хат. І вось аналагічнымі прыладамі працы яны карысталіся. Гэтым прыладам больш за сто гадоў.