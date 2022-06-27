Фестиваль «Славянское единство» подарил название новому мосту в Брянске. Об этом рассказал губернатор

Фестиваль «Славянское единство» собрал в Брянске более 10 тысяч гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежь, трудовые и творческие коллективы, представители власти и общественных организаций Беларуси, России и Донбасса приняли участие в праздничном шествии и презентовали свои регионы. На месте событий побывала Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Борьба за освобождение Родины и Победа в Великой Отечественной войне – тот отрезок истории, который навсегда сплотил наши народы. Фестиваль «Славянское единство» стартует на площади Партизан около стелы Героям. Возложение венков к вечному огню – как дань уважения общей памяти и скорби.

В 2022 году на фестиваль приехали делегации Гомельской, Могилевской областей и Минска, Донецкой и Луганской народных р еспублик, российских Курской, Калужской, Орловской и Брянской областей. Торжественным шествием они прошли к основной площадке праздника – Славянской площади.

Вы здесь не гости, вы свои. У фестиваля многолетние традиции. С 1975 года приграничье Беларуси, России и Украины становилось центром притяжения молодежи трех родственных стран. После 2014-го украинцы перестали посещать праздник, однако он продолжал жить в городах Брянского и Гомельского регионов. В современной геополитической ситуации молодежный фестиваль приобрел новое значение – славянским народам нужно снова сплотиться.

После театрализованного представления от творческих коллективов участников закружил большой славянский хоровод.

Такие праздники надо проводить почаще. В течение дня по всему Брянску не стихала музыка, работали ремесленные ряды и интерактивные зоны. Мастера учили гостей ткачеству, плетению поясов, резьбе по дереву.

Людмила Ковалева, мастер народных промыслов и ремесел (Гомельская область):

Что может привезти Неглюбка? Конечно, свои руш ники показать. Узоры такие и в Украине есть, и в России, и в Беларуси. Но каждые, конечно, ткут по-своему.

Сергей Кудиков, мастер народных промыслов и ремесел (Могилевская область):

Этот год дает такие возможности вновь приезжать к вам в гости, вас у себя встречать в гостях. Эмоций очень много. Эта вся традиционность, народные костюмы, народные промыслы. Начинает опять такую уверенность давать, что возрождаются все наши традиции. После нескольких лет перерыва страны-соседки активизируют связи. Напоминать об этом дне и о нерушимой связи славянских народов жителям Брянска теперь будет новый объект в инфраструктуре города.