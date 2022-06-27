Фестиваль «Славянское единство» подарил название новому мосту в Брянске. Об этом рассказал губернатор
Фестиваль «Славянское единство» собрал в Брянске более 10 тысяч гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежь, трудовые и творческие коллективы, представители власти и общественных организаций Беларуси, России и Донбасса приняли участие в праздничном шествии и презентовали свои регионы.
На месте событий побывала Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Борьба за освобождение Родины и Победа в Великой Отечественной войне – тот отрезок истории, который навсегда сплотил наши народы. Фестиваль «Славянское единство» стартует на площади Партизан около стелы Героям. Возложение венков к вечному огню – как дань уважения общей памяти и скорби.
В 2022 году на фестиваль приехали делегации Гомельской, Могилевской областей и Минска, Донецкой и Луганской народных р еспублик, российских Курской, Калужской, Орловской и Брянской областей. Торжественным шествием они прошли к основной площадке праздника – Славянской площади.
Вы здесь не гости, вы свои.
У фестиваля многолетние традиции. С 1975 года приграничье Беларуси, России и Украины становилось центром притяжения молодежи трех родственных стран. После 2014-го украинцы перестали посещать праздник, однако он продолжал жить в городах Брянского и Гомельского регионов. В современной геополитической ситуации молодежный фестиваль приобрел новое значение – славянским народам нужно снова сплотиться.
После театрализованного представления от творческих коллективов участников закружил большой славянский хоровод.
Такие праздники надо проводить почаще.
В течение дня по всему Брянску не стихала музыка, работали ремесленные ряды и интерактивные зоны. Мастера учили гостей ткачеству, плетению поясов, резьбе по дереву.
Людмила Ковалева, мастер народных промыслов и ремесел (Гомельская область):
Что может привезти Неглюбка? Конечно, свои руш ники показать. Узоры такие и в Украине есть, и в России, и в Беларуси. Но каждые, конечно, ткут по-своему.
Сергей Кудиков, мастер народных промыслов и ремесел (Могилевская область):
Этот год дает такие возможности вновь приезжать к вам в гости, вас у себя встречать в гостях. Эмоций очень много. Эта вся традиционность, народные костюмы, народные промыслы. Начинает опять такую уверенность давать, что возрождаются все наши традиции.
После нескольких лет перерыва страны-соседки активизируют связи. Напоминать об этом дне и о нерушимой связи славянских народов жителям Брянска теперь будет новый объект в инфраструктуре города.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области (Россия):
За моей спиной мост, который мы сегодня совместно с нашими гостями решили назвать Славянским мостом. И таким образом заложить основу для наших будущих поколений.
Фестиваль «Славянское единство» прошел путь от неформального молодежного праздника до межгосударственного форума. Он сплачивает народы и помогает обмену интеллектуальными и творческими традициями. Сейчас перед славянским миром стоит сложный вызов. Участники праздника надеются, что молодежь сохранит добрососедские связи и будет гордиться своей дружбой.
«Этому празднику фактически 60 лет». Беларусь приняла участие в фестивале «Славянское единство». Читать здесь.