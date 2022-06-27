В службу «Одно окно» можно обратиться по 183 административным процедурам. Рассказываем, как это работает

Новости Беларуси. Более 128 тысяч заявлений было принято в службу «Одно окно» Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это на 5 % меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Минчане могут обратиться в службы «Одно окно» через сайты местных администраций. Необходимо лишь подать заявление в электронном виде. Это позволяет сократить непосредственное посещение службы до одного раза – лишь чтобы просто получить необходимый документ. Таким способом с начала 2022 года в столице воспользовались около 600 заявителей.

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:

Приоритетным, на мой взгляд, и наиболее важным направлением дальнейшего развития этой работы именно в вопросе взаимодействия и коммуникаций с гражданами является перевод всех этих или хотя бы наиболее востребованных административных процедур в электронный формат. То есть когда гражданин вообще не коммуницирует физически с органами государственного управления – непосредственно со службой «Одно окно».