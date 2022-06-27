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В службу «Одно окно» можно обратиться по 183 административным процедурам. Рассказываем, как это работает

27 июня 2022 14:44
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Новости Беларуси. Более 128 тысяч заявлений было принято в службу «Одно окно» Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это на 5 % меньше, чем за аналогичный период 2021-го.  

В службу «Одно окно» можно обратиться по 183 административным процедурам. Рассказываем, как это работает-1

Минчане могут обратиться в службы «Одно окно» через сайты местных администраций. Необходимо лишь подать заявление в электронном виде. Это позволяет сократить непосредственное посещение службы до одного раза – лишь чтобы просто получить необходимый документ. Таким способом с начала 2022 года в столице воспользовались около 600 заявителей.  

В службу «Одно окно» можно обратиться по 183 административным процедурам. Рассказываем, как это работает-4

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:  
Приоритетным, на мой взгляд, и наиболее важным направлением дальнейшего развития этой работы именно в вопросе взаимодействия и коммуникаций с гражданами является перевод всех этих или хотя бы наиболее востребованных административных процедур в электронный формат. То есть когда гражданин вообще не коммуницирует физически с органами государственного управления  непосредственно со службой «Одно окно».  

В службу «Одно окно» можно обратиться по 183 административным процедурам. Рассказываем, как это работает-7

Для усовершенствования службы был организован пакетный принцип процедур. Например, многодетным родителям после регистрации рождения ребенка сразу предлагают перечень прохождений.

Сегодня в службу «Одно окно» можно обратиться по 183 административным процедурам.  

# Государственная социальная политика # общество # Андрей Мальцев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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