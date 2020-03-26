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Россия останавливает авиасообщение с другими странами с 27 марта

26 марта 2020 07:28
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Новости России. Россия останавливает авиасообщение с другими странами, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Регулярные и чартерные рейсы прекращаются с 27 марта, за исключением самолетов для вывоза туристов.

Сколько потерь принёс коронавирус мировой индустрии туризма?

Россия останавливает авиасообщение с другими странами с 27 марта-1

Меры предприняты из-за распространения коронавирусной инфекции. До 30 марта Минтранс и МИД России создадут план эвакуации граждан из-за границы с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний. В аэропортах будет организован досмотр пассажиров, включая тестирование на коронавирус. Все прибывшие также должны будут находиться на 14-дневном карантине.

Россия останавливает авиасообщение с другими странами с 27 марта-4

# Коронавирус # Фотофакт

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