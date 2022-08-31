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В Несвиже благоустраивают территории: на улице 1 Мая проложили 6500 кв м асфальта

31 августа 2022 12:46
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Новости Беларуси. В старинном городе Несвиж продолжается благоустройство территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Несвиже благоустраивают территории: на улице 1 Мая проложили 6500 кв м асфальта-1

Обновление улицы 1 мая позволило улучшить инфраструктуру города. Проложено было порядка 6 500 квадратных метров асфальта. Вложений – 198 тысяч белорусских рублей.  

В Несвиже благоустраивают территории: на улице 1 Мая проложили 6500 кв м асфальта-4

Преобразилась и Слуцкая улица. Она пополнилась комфортными лавочками, а вдоль них для жителей города обустроили тротуарные плитки. Не остались незамеченными и придомовые территории.  

В Несвиже благоустраивают территории: на улице 1 Мая проложили 6500 кв м асфальта-7

Александр Жук, директор Несвижского ЖКХ:  
Уже завершили благоустройство придомовой территории на 1 Мая, 29. Тоже была заасфальтирована территория, укладка плитки, установлено шесть скамеек, три урны. Газоны разбиваются, засеиваются.  

В Несвиже благоустраивают территории: на улице 1 Мая проложили 6500 кв м асфальта-10

В ближайших планах города остается установить иллюминации на улице Слуцкой, а также преобразить сход к пруду. Также полным ходом ведется реконструкция костела Божьего Тела.  

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Жук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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