В Несвиже благоустраивают территории: на улице 1 Мая проложили 6500 кв м асфальта

Новости Беларуси. В старинном городе Несвиж продолжается благоустройство территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновление улицы 1 мая позволило улучшить инфраструктуру города. Проложено было порядка 6 500 квадратных метров асфальта. Вложений – 198 тысяч белорусских рублей.

Преобразилась и Слуцкая улица. Она пополнилась комфортными лавочками, а вдоль них для жителей города обустроили тротуарные плитки. Не остались незамеченными и придомовые территории.

Александр Жук, директор Несвижского ЖКХ:

Уже завершили благоустройство придомовой территории на 1 Мая, 29. Тоже была заасфальтирована территория, укладка плитки, установлено шесть скамеек, три урны. Газоны разбиваются, засеиваются.