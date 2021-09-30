В Беларуси увеличат число зарядных станций для электромобилей, уже есть очереди

Алексей Никитенко, начальник управления перспективных энергетических технологий «Белоруснефти»:

Сейчас мы уплотнили количество зарядных станций, чтобы решить проблему очередности, которая иногда уже возникает на наших зарядках, которые располагаются по магистралям. Электромобили в своих стоимостных и технико-экономических характеристиках уже в какой-то части опережают традиционные автомобили. К 2024-2027 году уже весь массовый сегмент будет стоить дешевле, чем автомобили на традиционных видах топлива. Более того, все мировые производители в своих стратегиях анонсировали, что к 2030 году уже будет более 40 % в их производственных рядах именно электромобилей.