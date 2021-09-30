Прямой эфир

В Беларуси увеличат число зарядных станций для электромобилей, уже есть очереди

30 сентября 2021 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 30 сентября в Минске более 200 представителей 70 компаний из 13 стран собрались на международной конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси увеличат число зарядных станций для электромобилей, уже есть очереди-1

К концу 2021 года число быстрых электрозарядных станций в нашей стране может вырасти до 600. Это позволит обслуживать больше 25 тысяч электромобилей.  

В Беларуси увеличат число зарядных станций для электромобилей, уже есть очереди-3

Алексей Никитенко, начальник управления перспективных энергетических технологий «Белоруснефти»:
Сейчас мы уплотнили количество зарядных станций, чтобы решить проблему очередности, которая иногда уже возникает на наших зарядках, которые располагаются по магистралям. Электромобили в своих стоимостных и технико-экономических характеристиках уже в какой-то части опережают традиционные автомобили. К 2024-2027 году уже весь массовый сегмент будет стоить дешевле, чем автомобили на традиционных видах топлива. Более того, все мировые производители в своих стратегиях анонсировали, что к 2030 году уже будет более 40 % в их производственных рядах именно электромобилей.

В Беларуси увеличат число зарядных станций для электромобилей, уже есть очереди-5

1 октября белорусские и зарубежные эксперты отправятся на Мозырский НПЗ, где ознакомятся с технологиями, которые появились на заводе недавно. Параллельно для них презентуют туристические возможности нашей страны.  

Прорабатываем концепцию маркетплейсов. Эксперты на международной конференции рассказали о новациях в сфере энергетики – подробности здесь.

# Электромобили # общество # Алексей Никитенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прорабатываем концепцию маркетплейсов. Эксперты на международной конференции рассказали о новациях в сфере энергетики
30 сентября 2021 12:53

Прорабатываем концепцию маркетплейсов. Эксперты на международной конференции рассказали о новациях в сфере энергетики

Полезные полиненасыщенные кислоты или кусок сплошного жира? Мнения специалистов о сале
30 сентября 2021 12:48

Полезные полиненасыщенные кислоты или кусок сплошного жира? Мнения специалистов о сале

Искоренить моду на картинку с квадрокоптера. В Минске стартовал фестиваль документального кино «Евразия.DOC»
30 сентября 2021 12:27

Искоренить моду на картинку с квадрокоптера. В Минске стартовал фестиваль документального кино «Евразия.DOC»