Полезные полиненасыщенные кислоты или кусок сплошного жира? Мнения специалистов о сале

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Интересный момент. Очень настоятельно диетологи советуют кушать сало в осенне-зимний период. Так ли это? Развейте миф, если это так.

Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:

Я считаю, что это очень провокационный вопрос и очень спекулятивная тема, как многие темы в диетологии. Наверное, все со мной согласятся, все прекрасно знают, что сало – это энергоемкий продукт (800 килокалорий на 100 граммов). Это небольшой кусочек, но это один жир, практически стопроцентный. Содержание полиненасыщенной арахидоновой кислоты, про которую везде пишут, – это следы для той же пользы. Много источников этой же кислоты в других растительных и животных продуктах.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А почему тогда осенью так хочется сладенького, жирненького, той пищи, которая, кажется, тебя должна насытить? Инна Рожок:

Есть человек – социальное существо, а есть человек – биологическая машина. Если летом человек недополучал полезных питательных веществ – например, только фрукты, ягоды, думая, что он обогатит рацион на ближайший год – все равно был перекос, он все равно находился в состоянии дисбаланса.