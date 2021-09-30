Полезные полиненасыщенные кислоты или кусок сплошного жира? Мнения специалистов о сале
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Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Интересный момент. Очень настоятельно диетологи советуют кушать сало в осенне-зимний период. Так ли это? Развейте миф, если это так.
Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:
Я считаю, что это очень провокационный вопрос и очень спекулятивная тема, как многие темы в диетологии. Наверное, все со мной согласятся, все прекрасно знают, что сало – это энергоемкий продукт (800 килокалорий на 100 граммов). Это небольшой кусочек, но это один жир, практически стопроцентный. Содержание полиненасыщенной арахидоновой кислоты, про которую везде пишут, – это следы для той же пользы. Много источников этой же кислоты в других растительных и животных продуктах.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А почему тогда осенью так хочется сладенького, жирненького, той пищи, которая, кажется, тебя должна насытить?
Инна Рожок:
Есть человек – социальное существо, а есть человек – биологическая машина. Если летом человек недополучал полезных питательных веществ – например, только фрукты, ягоды, думая, что он обогатит рацион на ближайший год – все равно был перекос, он все равно находился в состоянии дисбаланса.
Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:
У нас в зимнем плавании сало – это продукт № 1, поскольку в ледяной воде расход энергии бешеный. Поэтому мы категорически рекомендуем всем сало.
Инна Рожок:
Вопрос еще – сколько?
Владимир Шульган:
Сколько сможет человек съесть, сколько ему вкусно будет, килограмм же он не съест. Сало с грецкими орехами и черносливом – вот наши продукты в зимнем плавании.
Инна Рожок:
Если это не каждый день.
Владимир Шульган:
Нет, конечно. Это перед окунанием в воду, перед заплывом.
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