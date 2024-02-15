Мигрень сильно влияет на трудоспособность. Врач рассказала, как бороться с головной болью

Нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не страдал от головной боли. Согласно статистике, более 13 % населения сталкиваются с такой проблемой, как мигрень, которая относится к наиболее частой форме первичной головной боли.
Нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не страдал от головной боли. Согласно статистике, более 13 % населения сталкиваются с такой проблемой, как мигрень, которая относится к наиболее частой форме первичной головной боли.
Галина Высоцкая, врач-невролог медицинского центра «Кравира»:
Мигрень внесли в 19 основных заболеваний, которые в большей мере влияют на трудоспособность населения. В основном страдают мигренью женщины, это связано с гормональным фоном. Выделяют две основные формы: мигрень с аурой и мигрень без ауры. В процентном отношении 1:3.
Проявляется мигрень односторонней головной болью пульсирующего характера, локализуется она в области глаз, лба или височной области. Также спутниками мигрени могут быть чувство ползания мурашек, проблемы с координацией, зрением или онемением конечностей. Такие нарушения называют аура.
Галина Высоцкая:
Причины возникновения разнообразные. Основное место уделяют в патогенезе тройничному нерву и его чувствительному ядру, которое расположено у нас в головном мозге. Здесь большое значение имеют пептиды, выделяемые окончанием ветвей тройничного нерва, пептиды выделяются в кровь, действуют на сосуды твердой мозговой оболочки, расширяя ее. Диагностика мигрени основывается на опросе, на осмотре.
Само слово мигрень означает «половина головы». Пик заболевания приходится в возрасте от 30 до 45 лет. Пациентам, страдающих от приступов мигрени, врачи советуют вести дневник головных болей. Он представляет из себя таблицу, в которой указывается частота и интенсивность боли, есть ли сопутствующие симптомы, что могло спровоцировать приступ и какие препараты вы принимаете. Такой нехитрый помощник даст возможность лечащему врачу лучше проанализировать состояние и понять закономерность болезни.
Галина Высоцкая:
Для снятия головной боли используются нестероидные противовоспалительные препараты, причем здесь должны приниматься препараты с коротким периодом введения, быстрого действия. Они должны приниматься даже на стадии ауры. Если после принятия препарата развивается головная боль, тогда можно принять что-то из группы триптанов.
Наиболее частые провокаторы мигрени – это стрессы, алкоголь, изменения погоды, недостаток или избыток сна. Спровоцировать приступ могут и некоторые продукты – это чеснок, томаты, цитрусовые, орехи, а также жареное мясо и копчености.
Галина Высоцкая:
У человека должно быть рациональное питание, прогулки на свежем воздухе, дозированная физическая нагрузка, массажи, лечебная физкультура. Боль терпеть не стоит. Заниматься самолечением не стоит.
*На правах рекламы.