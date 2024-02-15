Мигрень сильно влияет на трудоспособность. Врач рассказала, как бороться с головной болью

Нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не страдал от головной боли. Согласно статистике, более 13 % населения сталкиваются с такой проблемой, как мигрень, которая относится к наиболее частой форме первичной головной боли.

Галина Высоцкая, врач-невролог медицинского центра «Кравира»:

Мигрень внесли в 19 основных заболеваний, которые в большей мере влияют на трудоспособность населения. В основном страдают мигренью женщины, это связано с гормональным фоном. Выделяют две основные формы: мигрень с аурой и мигрень без ауры. В процентном отношении 1:3.

Проявляется мигрень односторонней головной болью пульсирующего характера, локализуется она в области глаз, лба или височной области. Также спутниками мигрени могут быть чувство ползания мурашек, проблемы с координацией, зрением или онемением конечностей. Такие нарушения называют аура.

Галина Высоцкая:

Причины возникновения разнообразные. Основное место уделяют в патогенезе тройничному нерву и его чувствительному ядру, которое расположено у нас в головном мозге. Здесь большое значение имеют пептиды, выделяемые окончанием ветвей тройничного нерва, пептиды выделяются в кровь, действуют на сосуды твердой мозговой оболочки, расширяя ее. Диагностика мигрени основывается на опросе, на осмотре.