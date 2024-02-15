Польские фермеры снова начали блокаду украинской границы

Польские фермеры вернулись к украинской границе, так и не дождавшись выполнения своих требований. Измученные финансовыми трудностями участники акций вновь блокируют пропускные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая волна протестов вызвана тем, что, несмотря на обещания правительства, продолжается бесконтрольный ввоз украинских продуктов, которые поступают в громадных объемах. По словам фермеров, это лишает их прибыли, разоряет и ведет к уничтожению польского сельского хозяйства.

Славомир Шляхта, фермер (Польша):

Мы требуем обратить внимание на бесконтрольный ввоз продуктов из Украины. Постоянно везут кукурузу, зерно, сахарную свеклу. А мы все это сами выращиваем в Польше. И никто ничего не делает... Я уже в бедственном положении из-за этого. Мы готовы идти до конца, пока правительство не решит наши проблемы

Веслав Соколовский, фермер (Польша):

Мы приехали сюда протестовать против ввоза продукции из Украины. Она заполняет наш рынок и разоряет наши хозяйства. И еще нас убивают так называемые зеленые правила, введенные Евросоюзом. С такими нормами невозможно работать.