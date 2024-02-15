Польские фермеры снова начали блокаду украинской границы

Польские фермеры вернулись к украинской границе, так и не дождавшись выполнения своих требований. Измученные финансовыми трудностями участники акций вновь блокируют пропускные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польские фермеры вернулись к украинской границе, так и не дождавшись выполнения своих требований. Измученные финансовыми трудностями участники акций вновь блокируют пропускные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая волна протестов вызвана тем, что, несмотря на обещания правительства, продолжается бесконтрольный ввоз украинских продуктов, которые поступают в громадных объемах. По словам фермеров, это лишает их прибыли, разоряет и ведет к уничтожению польского сельского хозяйства.
Славомир Шляхта, фермер (Польша):
Мы требуем обратить внимание на бесконтрольный ввоз продуктов из Украины. Постоянно везут кукурузу, зерно, сахарную свеклу. А мы все это сами выращиваем в Польше. И никто ничего не делает... Я уже в бедственном положении из-за этого. Мы готовы идти до конца, пока правительство не решит наши проблемы
Веслав Соколовский, фермер (Польша):
Мы приехали сюда протестовать против ввоза продукции из Украины. Она заполняет наш рынок и разоряет наши хозяйства. И еще нас убивают так называемые зеленые правила, введенные Евросоюзом. С такими нормами невозможно работать.
Серьезность ситуации уже признал министр сельского хозяйства Польши. Чтобы хоть как-то успокоить возмущенных фермеров, он сообщил, что ведутся переговоры с Украиной об ограничении потока продуктов. Но, по словам протестующих, они поверят ему, когда увидят результат. Раньше они слышали подобное, но все так и осталось пустыми словами. Фермеры также требуют на национальном уровне решить вопрос с зелеными нормами Евросоюза. Каждый хозяин на своей земле может заботиться об экологии. Никто не хочет отравить поля химикатами или бездумно тратить воду для полива. Но то, что сегодня придумывают еврочиновники, вызывает только отвращение.