В учёбу внедряют интерактивный подход. Вот как ученики минской школы № 84 готовятся к ЦЭ

Скоро они шагнут во взрослую жизнь. В столичной школе № 84 полным ходом идет подготовка выпускников к предстоящим экзаменам. Поинтересовались их успехами, методами и спросили, как они готовят абитуриентов по таким предметам, как математика и физика.
Скоро они шагнут во взрослую жизнь. В столичной школе № 84 полным ходом идет подготовка выпускников к предстоящим экзаменам. Поинтересовались их успехами, методами и спросили, как они готовят абитуриентов по таким предметам, как математика и физика.
Татьяна Варнакова, директор СШ № 84 г. Минска:
Через систему учебных и факультативных занятий, а также поддерживающих и стимулирующих. Также наше учреждение образования по запросу учащихся оказывает услуги при реализации образовательных программ на платной основе.
Школа с математическим уклоном, количество ребят, сдающих математику, преобладает. В вопросе о времени подготовки к экзаменам все индивидуально. Чем выше мотивированность и чем больше решаешь, тем выше балл получит ученик.
Подробности в видео.