В учёбу внедряют интерактивный подход. Вот как ученики минской школы № 84 готовятся к ЦЭ

Скоро они шагнут во взрослую жизнь. В столичной школе № 84 полным ходом идет подготовка выпускников к предстоящим экзаменам. Поинтересовались их успехами, методами и спросили, как они готовят абитуриентов по таким предметам, как математика и физика.

Татьяна Варнакова, директор СШ № 84 г. Минска:

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