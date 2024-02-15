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В учёбу внедряют интерактивный подход. Вот как ученики минской школы № 84 готовятся к ЦЭ

15 февраля 2024 12:35
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Скоро они шагнут во взрослую жизнь. В столичной школе № 84 полным ходом идет подготовка выпускников к предстоящим экзаменам. Поинтересовались их успехами, методами и спросили, как они готовят абитуриентов по таким предметам, как математика и физика.

В учёбу внедряют интерактивный подход. Вот как ученики минской школы № 84 готовятся к ЦЭ-1

Татьяна Варнакова, директор СШ № 84 г. Минска:
Через систему учебных и факультативных занятий, а также поддерживающих и стимулирующих. Также наше учреждение образования по запросу учащихся оказывает услуги при реализации образовательных программ на платной основе.

В учёбу внедряют интерактивный подход. Вот как ученики минской школы № 84 готовятся к ЦЭ-4

Школа с математическим уклоном, количество ребят, сдающих математику, преобладает. В вопросе о времени подготовки к экзаменам все индивидуально. Чем выше мотивированность и чем больше решаешь, тем выше балл получит ученик.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области образования # общество # Яна Галуза

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