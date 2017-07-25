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Посол Исландии: «В целом, считаю, что во многом мы похожи на Беларусь»

25 июля 2017 18:54
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Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Посол Исландии: «Мы имеем значительный товарооборот с Беларусью, и я бы сказала, что это заслуга Александра Мошенского»

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Посол Исландии: «До того, как я прибыла в Беларусь, ассоциировала страну исключительно с конкурсом «Евровидение»

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# общество # Беларусь-Исландия # Берглинд Асгейрсдоттир

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«Это абсолютно смешно и глупо»: посол Исландии об «утке» про доплаты женихам
25 июля 2017 18:53

«Это абсолютно смешно и глупо»: посол Исландии об «утке» про доплаты женихам

Посол Исландии: «До того, как я прибыла в Беларусь, ассоциировала страну исключительно с конкурсом «Евровидение»
25 июля 2017 18:53

Посол Исландии: «До того, как я прибыла в Беларусь, ассоциировала страну исключительно с конкурсом «Евровидение»

«Мы что – на Луне?», – такие комментарии я услышала от одной белорусской леди, побывавшей в Исландии»
25 июля 2017 18:52

«Мы что – на Луне?», – такие комментарии я услышала от одной белорусской леди, побывавшей в Исландии»