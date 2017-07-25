Посол Исландии: «В целом, считаю, что во многом мы похожи на Беларусь»

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Посол Исландии: «Мы имеем значительный товарооборот с Беларусью, и я бы сказала, что это заслуга Александра Мошенского»
Посол Исландии: «Беларусь мне больше напоминает Данию или Нидерланды»
«Мы что – на Луне?», – такие комментарии я услышала от одной белорусской леди, побывавшей в Исландии»
Посол Исландии: «До того, как я прибыла в Беларусь, ассоциировала страну исключительно с конкурсом «Евровидение»
Тренеры, закрытые манежи и командный дух: что, по мнению посла Исландии, помогает местным футболистам
«Это абсолютно смешно и глупо»: посол Исландии об «утке» про доплаты женихам