«Мы что – на Луне?», – такие комментарии я услышала от одной белорусской леди, побывавшей в Исландии»

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Белорусы считают Исландию мистической страной. Вокруг неё существует множество загадок. А что, по-Вашему, удивит белоруса в Исландии? Что будет удивительным и, вместе с тем, ошеломляющим?

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:

Первое, что придёт в голову, если ехать на машине по дороге из аэропорта в столицу, это: «Мы что – на Луне?». Такие комментарии я услышала от одной белорусской леди, которая побывала в Исландии.

Она была удивлена, что вокруг нет деревьев и земля обнажена.

А после начинаются горы: ледники, вершины гор и вулканы.