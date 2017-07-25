«Мы что – на Луне?», – такие комментарии я услышала от одной белорусской леди, побывавшей в Исландии»

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Белорусы считают Исландию мистической страной. Вокруг неё существует множество загадок. А что, по-Вашему, удивит белоруса в Исландии? Что будет удивительным и, вместе с тем, ошеломляющим?
Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:
Первое, что придёт в голову, если ехать на машине по дороге из аэропорта в столицу, это: «Мы что – на Луне?». Такие комментарии я услышала от одной белорусской леди, которая побывала в Исландии.
Она была удивлена, что вокруг нет деревьев и земля обнажена.
А после начинаются горы: ледники, вершины гор и вулканы.
Посол Исландии: «В целом, считаю, что во многом мы похожи на Беларусь»