Берглинд Асгейрсдоттир: «Беларусь в Исландии на слуху как переработчик икры мойвы»

Далекая Исландия молится на Беларусь, как на главного покупателя икры мойвы. Видимо, поэтому новый посол островного государства после вручения верительных грамот поспешила в город Брест, где как раз-таки и закатывают икру в банки. Надо заметить, что посол Исландии аккредитован в Беларуси после десятилетнего перерыва. Не удивительно, что представления о нашей стране слегка отстали от реальности. И мы это видим всякий раз по прибытии в страну людей с Запада, по их комментариям и добрым оценкам.

Госпожа посол, вы знаете, мы в Беларуси считаем Исландию достаточно таинственной страной. Вокруг Исландии существует много загадок. Однако мой вопрос касается Беларуси. Что, по вашему мнению, показалось бы исландцу мистическим, загадочным и удивительным в Беларуси?

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:

Я в Беларуси впервые. И если говорить о моем личном впечатлении, когда я прилетела в Минск, моей первой мыслью было, какой же Минск чистый, какие яркие здания и какие хорошие дороги. Затем, когда я оказалась в центре города, я смогла насладиться архитектурой. Кстати, я с большим удовольствием продегустировала и блюда белорусской кухни.

Есть один любопытный факт. Беларусь является мировым лидером по закупкам икры мойвы из Исландии. Можно ли предположить, что рядовые граждане Исландии, в частности, конечно, моряки и рыбаки, наслышаны о Беларуси?

Берглинд Асгейрсдоттир:

Беларусь у нас на слуху как переработчик икры мойвы. В прошлом наиболее емким рынком сбыта еще была Япония, а ныне лидерство у вашей страны. Поэтому, что касается рыбной промышленности, мы довольно близко знакомы друг с другом. Но наше сотрудничество базируется не только на торговле, мы работаем и в других направлениях. Например, мы открыли в Минске фотовыставку с видами Исландии. И для себя на презентации я отметила, что белорусы были искренне поражены и взволнованы красотами исландской природы. Беларусь же, в свою очередь, в отличие от Исландии, более равнинная страна, она мне больше напоминает Данию или Нидерланды. Раньше я этого даже не предполагала.

Полностью интервью можно будет увидеть на телеканале «РТР-Беларусь» на следующей неделе в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.