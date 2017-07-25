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«Это абсолютно смешно и глупо»: посол Исландии об «утке» про доплаты женихам

25 июля 2017 18:53
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Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Недавно в Интернете появилась очень интригующая информация о том, что, если иностранец возьмёт в жёны исландскую девушку, он получит от государства денежную дотацию. Правдива ли эта информация?

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:
Не верьте всему тому, что находите в Интернете. Это просто невероятно. Мне неизвестен автор этой «утки». И мой ответ: нет, это абсолютно смешно и глупо. Этого просто не может быть.

Посол Исландии: «В целом, считаю, что во многом мы похожи на Беларусь»

# общество # Беларусь-Исландия # Берглинд Асгейрсдоттир

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