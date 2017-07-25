«Это абсолютно смешно и глупо»: посол Исландии об «утке» про доплаты женихам

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Недавно в Интернете появилась очень интригующая информация о том, что, если иностранец возьмёт в жёны исландскую девушку, он получит от государства денежную дотацию. Правдива ли эта информация?

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:

Не верьте всему тому, что находите в Интернете. Это просто невероятно. Мне неизвестен автор этой «утки». И мой ответ: нет, это абсолютно смешно и глупо. Этого просто не может быть.