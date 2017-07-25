Посол Исландии: «Мы имеем значительный товарооборот с Беларусью, и я бы сказала, что это заслуга Александра Мошенского»

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:

Мы имеем значительный товарооборот с Беларусью, и я бы сказала, что это, в большей степени, заслуга одного человека – Александра Мошенского. Деловые контакты между ним и исландскими экспортерами завязались много лет назад, обсуждалась возможность налаживания торговых отношений.

Так начались импортные поставки из Исландии.

Но, с моей точки зрения, Александр Мошенский стал автором инновационного подхода, и разработал продукт, который понравился белорусскому потребителю.

Однако, очевиден тот факт, что Беларусь не имеет выхода к морю. И вероятно, у нас есть веские причины для подобных взаимоотношений. Как Вы считаете, это исторический парадокс или есть другое, более разумное, объяснение успеха данного сотрудничества?

Берглинд Асгейрсдоттир:

Всё зависит от людей. Если Беларусь не имеет выхода к морю, это означает, что рыбу вам необходимо импортировать. И так сталось, что Исландия снискала мировую славу нации, специализирующейся на рыбной отрасли. Но также вам необходим специалист, который занимается логистикой и вывозом рыбы.

И именно здесь важную роль сыграл Александр Мошенский, который впоследствии стал Почётным консулом Исландии в Беларуси.

Он усердно трудился над поиском способов доставки этих замечательных продуктов в Беларусь. Наше сотрудничество базируется на торгово-экономических связях, но мы работаем над их развитием и во многих других направлениях.