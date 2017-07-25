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Посол Исландии: «До того, как я прибыла в Беларусь, ассоциировала страну исключительно с конкурсом «Евровидение»

25 июля 2017 18:53
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Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:
До того, как я прибыла в Беларусь, я ассоциировала страну исключительно с песенным конкурсом «Евровидение». Много лет назад в этом музыкальном состязании одержала победу Норвегия. Однако, юный победитель был родом из Беларуси.

Он, помнится, играл на скрипке.

Молодой человек приезжал в Исландию, когда проводился предварительный отборочный тур перед началом «Евровидения».

Вероятно, Вы имеете в виду Александра Рыбака? А знаете ли Вы, что «рыбак» переводится с русского на английский, как «fishman» – «ловец рыбы»?

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:
О, не зря я его упомянула. Он завоевал сердца исландцев.

Посол Исландии: «В целом, считаю, что во многом мы похожи на Беларусь»

# общество # Беларусь-Исландия # Берглинд Асгейрсдоттир

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