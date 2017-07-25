Посол Исландии: «До того, как я прибыла в Беларусь, ассоциировала страну исключительно с конкурсом «Евровидение»

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:

До того, как я прибыла в Беларусь, я ассоциировала страну исключительно с песенным конкурсом «Евровидение». Много лет назад в этом музыкальном состязании одержала победу Норвегия. Однако, юный победитель был родом из Беларуси.

Он, помнится, играл на скрипке.

Молодой человек приезжал в Исландию, когда проводился предварительный отборочный тур перед началом «Евровидения».

Вероятно, Вы имеете в виду Александра Рыбака? А знаете ли Вы, что «рыбак» переводится с русского на английский, как «fishman» – «ловец рыбы»?

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:

О, не зря я его упомянула. Он завоевал сердца исландцев.