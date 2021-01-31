Посол Беларуси в Китае об открытии генконсульства в Чунцине: «Я убеждён, что результаты будут очень хорошими»

Новости Китая. В китайском Чунцине открыли генеральное консульство нашей страны. Это даст новые возможности для развития двусторонних связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии приняли участие руководители департаментов и дипломатических корпусов. Стороны выразили надежду, что все это привнесет динамику в торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное сотрудничество Беларуси и Китая, в зоне действия всего консульского округа, в состав которого также входят еще пять провинций с общим населением почти 350 миллионов человек.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Приятно было открыть здесь генеральное консульство. Я убежден, что результаты будут очень хорошими.

Напомним, в настоящее время в Китае действует четыре белорусских загранучреждения: посольство в Пекине и три генеральных консульства – в Шанхае, Гуанчжоу и теперь в Чунцине. Этот город с 30-миллионным населением к тому же является побратимом Минской области.