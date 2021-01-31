Прямой эфир

Посол Беларуси в Китае об открытии генконсульства в Чунцине: «Я убеждён, что результаты будут очень хорошими»

31 января 2021 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В китайском Чунцине открыли генеральное консульство нашей страны. Это даст новые возможности для развития двусторонних связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Беларуси в Китае об открытии генконсульства в Чунцине: «Я убеждён, что результаты будут очень хорошими»-1

В церемонии приняли участие руководители департаментов и дипломатических корпусов. Стороны выразили надежду, что все это привнесет динамику в торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное сотрудничество Беларуси и Китая, в зоне действия всего консульского округа, в состав которого также входят еще пять провинций с общим населением почти 350 миллионов человек.

Посол Беларуси в Китае об открытии генконсульства в Чунцине: «Я убеждён, что результаты будут очень хорошими»-4

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Приятно было открыть здесь генеральное консульство. Я убежден, что результаты будут очень хорошими.

Напомним, в настоящее время в Китае действует четыре белорусских загранучреждения: посольство в Пекине и три генеральных консульства – в Шанхае, Гуанчжоу и теперь в Чунцине. Этот город с 30-миллионным населением к тому же является побратимом Минской области.

# Беларусь-Китай # общество # Юрий Сенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как по синице и белке узнать погоду? Рассказываем народные приметы на начало февраля
31 января 2021 08:01

Как по синице и белке узнать погоду? Рассказываем народные приметы на начало февраля

Григорий Азарёнок: не понимать, что наши геополитические противники делают всё, чтобы одурманить молодёжь, нельзя
30 января 2021 20:11

Григорий Азарёнок: не понимать, что наши геополитические противники делают всё, чтобы одурманить молодёжь, нельзя

Что делать, если оказался в эпицентре информационной агрессии? Алексей Талай и Юлия Артюх запускают серию диалоговых площадок
30 января 2021 19:34

Что делать, если оказался в эпицентре информационной агрессии? Алексей Талай и Юлия Артюх запускают серию диалоговых площадок