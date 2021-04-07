Собираетесь строить жилой дом или беседку на приусадебном участке? Эти нормы нужно соблюдать, чтобы не возникло ссор с соседями

С наступлением первых теплых дней в Беларуси традиционно активизируются строительные работы. Владельцы загородных участков начинают возводить строения самого разного назначения. Строятся и жилые дома, и хозпостройки. Сарайчики, бассейны, бани и беседки – все, что позволит наслаждаться прелестями загородной жизни. Но зачастую при обустройстве комфортного пространства хозяева пренебрегают основными правилами строительства и обрекают себя на проблемы. Между тем избежать их очень просто. Важно знать нормы размещения строений.

Анна Кудравец, начальник управления проектной деятельности, градостроительства и архитектуры Минстройархитектуры:

Жилой дом должен располагаться на расстоянии не менее трех метров от границы с соседями. При этом расстояние между двумя жилыми домами и хозяйственными постройками, расположенных на двух разных участках, должно быть не менее шести метров, хозпостройки – на расстоянии не менее одного метра от границы. Но золотое правило одного метра работает не всегда. Бывают случаи, когда по закону отступать от границы с соседом при возведении, например, бани или беседки надо значительно больше. Анна Кудравец:

Каждый параметр тянет за собой соблюдение сразу двух условий. Для хозпостроек, если они располагаются друг напротив друга, с жилым домом на соседнем земельном участке, там должно быть шесть метров, несмотря на то что метр до границы. Если мы поставим на расстоянии метра, то жилой дом соседа должен стоять от границы на расстоянии не менее пяти метров.

На территории приусадебного участка сейчас допускается устройство площадки или навеса для размещения личного автотранспорта домовладельцев. При этом расстояние до окон жилых помещений соседского дома должно быть не менее шести метров. Обязательно учитываем и расстояние от места хранения авто до границы участка – оно может быть разным. Анна Кудравец:

Здесь все зависит от того, есть ли у меня внутренняя взаимосвязь с жилым домом, является ли этот навес принадлежностью жилого дома. Если он как пристроенная хозяйственная постройка идет к жилому дому, то располагается на расстоянии не менее метра от границы, причем не забываем, что от соседнего дома должно быть в сумме шесть в любом случае. Является пристроенной постройкой в том случае, если в ней нет внутренней взаимосвязи с домом, то есть нет коридора, который соединяет навес, нет прямой двери, выхода к этому навесу. Мне надо обойти, например, здание, чтобы воспользоваться этим навесом. Тогда мы говорим, что это хозяйственная пристройка, пристроенная к дому. Как только появляется внутренняя взаимосвязь с пристроенным помещением (например, у меня был гараж на расстоянии метра, у меня между ними двери нет – это пристроенный гараж), тогда я из помещения дома могу попасть в помещение гаража – это пристроенное нежилое помещение жилого дома. И все, у меня сразу начинают действовать нормы – по три метра от границы земельного участка.