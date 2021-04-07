«А говорю: ты что, Илья?» Актриса Ольга Бурлакова рассказала о своём сыне
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая, рассказала о своем сыне.
Ольга Коршун, ведущая:
У тебя достаточно взрослый сын. Хотя я не знаю, бывают ли дети взрослыми для своих родителей. Как у вас складываются с ним отношения? Чем он занимается?
Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:
Просто потрясающие отношения. Мы обнимаемся, я ему говорю всегда, что он самый лучший сын на свете, а он говорит мне: «Ты самая лучшая мама на свете». Он меня очень поддерживает, он у меня очень мудрый. Мне кажется, он самое лучшее взял и от меня, и от своего отца. Очень веселый, очень позитивный. Где бы он ни работал, он сейчас студент, где-то подрабатывает, в разных коллективах, с кем он знакомится, обычно его прозвище – это солнышко, смайлик.
Ольга Коршун:
То есть он похож на тебя.
Ольга Бурлакова:
Да, в этом он очень похож на меня.
Ольга Коршун:
Он тоже актер, режиссер?
Ольга Бурлакова:
Нет, не дай Бог. У него была мысль пойти в кинорежиссуру, а говорю: «Ты что, Илья, надо дожить хотя бы до 30-40, иметь жизненный опыт и житейскую мудрость и тогда идти в эту профессию, более чем серьезную». Он учится в БНТУ, экономика и управление на предприятии.
Ольга Коршун:
То есть он технарь?
Ольга Бурлакова:
Да, как-то мы выбрали такую всеобъемлющую профессию, которая много где может пригодиться. А может вообще не пригодиться, но человек при деле, развивается, общается. Ему нравится учиться, он хорошо учится. Он у меня молодец.
Она сыграла десятки ролей в популярных сериалах, ей предлагали переехать в другую страну. Вот почему она осталась в Беларуси – подробнее здесь.