«А говорю: ты что, Илья?» Актриса Ольга Бурлакова рассказала о своём сыне

Ольга Коршун, ведущая: У тебя достаточно взрослый сын. Хотя я не знаю, бывают ли дети взрослыми для своих родителей. Как у вас складываются с ним отношения? Чем он занимается?

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

Просто потрясающие отношения. Мы обнимаемся, я ему говорю всегда, что он самый лучший сын на свете, а он говорит мне: «Ты самая лучшая мама на свете». Он меня очень поддерживает, он у меня очень мудрый. Мне кажется, он самое лучшее взял и от меня, и от своего отца. Очень веселый, очень позитивный. Где бы он ни работал, он сейчас студент, где-то подрабатывает, в разных коллективах, с кем он знакомится, обычно его прозвище – это солнышко, смайлик.

Ольга Коршун:

То есть он похож на тебя.

Ольга Бурлакова:

Да, в этом он очень похож на меня.