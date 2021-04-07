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На Пасху будет мокрый снег? Какие традиции и поверья связаны с Благовещением

07 апреля 2021 08:06
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Новости Беларуси. Один из самых важных и почитаемых праздников. Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это память о дне, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил, что она родит сына.

На Пасху будет мокрый снег? Какие традиции и поверья связаны с Благовещением-1

По народным поверьям, Благовещение знаменует приход весны, когда сам Господь благословляет землю на плодородие, то есть на благополучие человеческое. В этот день выпекали просфоры, клали их либо в семена, либо зарывали по углам полей, защищая таким образом будущий урожай.

Благовещение: какие традиции праздника и как предсказывали погоду в этот день?

На Пасху будет мокрый снег? Какие традиции и поверья связаны с Благовещением-4

Считалась, какая погода в этот день, такая она будет и на Пасху.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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