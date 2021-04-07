На Пасху будет мокрый снег? Какие традиции и поверья связаны с Благовещением

Новости Беларуси. Один из самых важных и почитаемых праздников. Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это память о дне, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил, что она родит сына.

По народным поверьям, Благовещение знаменует приход весны, когда сам Господь благословляет землю на плодородие, то есть на благополучие человеческое. В этот день выпекали просфоры, клали их либо в семена, либо зарывали по углам полей, защищая таким образом будущий урожай. Благовещение: какие традиции праздника и как предсказывали погоду в этот день?