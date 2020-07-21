Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает

Новости Беларуси. Во всех трамваях Минска с 21 июля можно оплатить проезд через мобильное приложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис реализовал Беларусбанк совместно с компанией «Системные технологии» и Минсктрансом на основе опыта крупнейших городов мира.

Такой способ оплаты внедрили еще два месяца назад для пассажиров столичных автобусов № 100 и № 1. За это время жители и гости Минска приобрели уже более 11 тысяч билетов. После обкатки системы и учета пожеланий пользователей возможность купить электронный билет теперь появилась и в 137 трамваях.

Правила пользования просты: достаточно скачать приложение TIX и привязать банковскую карточку. Оплата проезда проходит в режиме реального времени. При этом необязательно сканировать QR-код: в приложении отобразится номер трамвая и предложение произвести оплату. Кстати, сделать это можно заранее на остановке. Безопасность платежа гарантирует Беларусбанк.

Дмитрий Грищенков, заместитель председателя правления Беларусбанка:

Мы захотели внедрить это приложение во всем транспорте. Было бы вообще замечательно, если бы это приложение внедрилось не только в автобусах, троллейбусах, трамваях, но еще и на железной дороге, в метро. Для того, чтобы пассажир мог планировать свой день, выезжая из одного транспорта, переходя в другой, третий, не покупать постоянно талончики, не стоять возле киоска, не покупать проездные билеты, а все это делать со своего мобильного приложения. В этой системе существуют проездные. Пока что они еще не оформлены для пользования, но доработка такая идет.

В случае проверки билетов достаточно предъявить контролеру электронный документ, сохраненный в разделе приложения «Мои поездки». Сервис работает на русском, белорусском, английском и польском языках. Помимо оплаты проезда, он позволяет осуществлять мониторинг работы общественного транспорта через анализ пассажирских потоков, а также вычислять нагрузку на маршрутах.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Ставим перед собой задачу, чтобы к 1 сентября весь наземный общественный транспорт, все 2 500 единиц наземного транспорта были оборудованы этой системой и любой пользователь мог через мобильное приложение оплатить проезд. Также мы перед собой ставим задачу отработать с перевозчиками маршрутных такси, чтобы и у них такая же система появилась к 1 сентября. Мы понимаем, что этот сервис сегодня востребован нашими горожанами, мы слышим наших горожан, поэтому стараемся делать так, чтобы им было удобно.