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Посмотрите, как Александр Лукашенко поддерживал участников на «Минской лыжне»

13 марта 2021 14:26
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Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» прошел 13 марта в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу вышли хоть и любители, но трибуны поддерживали их как профессиональных спортсменов.

Посмотрите, как Александр Лукашенко поддерживал участников на «Минской лыжне»-1

Всего пять биатлонных гонок. В одном из забегов принял участие Президент Беларуси. С преимуществом в 2,5 минуты его дружина пришла на финиш первой. Надо сказать, победа далась непросто. За первенство боролись топ-менеджеры, силовики, представители общественных объединений.

Посмотрите, как Александр Лукашенко поддерживал участников на «Минской лыжне»-4

Соревновались в биатлоне, а значит, преодолевали огневые рубежи.

Посмотрите, как Александр Лукашенко поддерживал участников на «Минской лыжне»-7

В составе команды победителей – Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко и Александр Лукашенко.

Посмотрите, как Александр Лукашенко поддерживал участников на «Минской лыжне»-10

Второй финишировала команда Витебского облисполкома, на третьей ступени пьедестала расположились спортсмены из Брестского облисполкома. Спортивный запал и незабываемые эмоции участников и болельщиков подтверждают, что праздник удался.

Посмотрите, как Александр Лукашенко поддерживал участников на «Минской лыжне»-13

Тяжело будет идти – вот, только руками.

Посмотрите, как Александр Лукашенко поддерживал участников на «Минской лыжне»-16

После гонки глава государства не ушел с лыжни, а продолжил наблюдать за соревнованиями и даже подбадривал тех, кто с лыжами ладит не идеально.

Посмотрите, как Александр Лукашенко поддерживал участников на «Минской лыжне»-19

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# Зимние виды спорта # общество # Александр Лукашенко # Светлана Коношенко # Людмила Калинчик # Николай Лукашенко # Фотофакт

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