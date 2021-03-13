Посмотрите, как Александр Лукашенко поддерживал участников на «Минской лыжне»

Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» прошел 13 марта в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу вышли хоть и любители, но трибуны поддерживали их как профессиональных спортсменов.

Всего пять биатлонных гонок. В одном из забегов принял участие Президент Беларуси. С преимуществом в 2,5 минуты его дружина пришла на финиш первой. Надо сказать, победа далась непросто. За первенство боролись топ-менеджеры, силовики, представители общественных объединений.

Соревновались в биатлоне, а значит, преодолевали огневые рубежи.

В составе команды победителей – Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко и Александр Лукашенко.

Второй финишировала команда Витебского облисполкома, на третьей ступени пьедестала расположились спортсмены из Брестского облисполкома. Спортивный запал и незабываемые эмоции участников и болельщиков подтверждают, что праздник удался.

Тяжело будет идти – вот, только руками.