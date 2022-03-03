«Придёт человек на пенсию, и он не знает, куда себя деть». Этот белорус уже больше 40 лет проводит турпоходы

Вот уже более 40 лет Петр Мефодьевич отправляется в поход выходного дня, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. И в снег, и в зной – при любой погоде дружная команда единомышленников идет по давно знакомым маршрутам. Развлекательная программа составлена, а песни под гитару выучены наизусть. Группа туристов празднует День защитников Отечества.

Петр Толобчук, инструктор по туризму:

Я походы выходного дня вожу с тех пор, как они зародились. Это с 1980 года. Самое меньшее – приходит 40 человек, самое большее приходило у меня в этом году – это 110 человек. Сегодня женщины будут поздравлять с Днем защитника. Когда мы встречаемся, мы идем сначала 5-6 километров. Мы приходим на свой костер. Тут все оборудовано: скамеечки сделаны, столы, навесы сделаны. И всегда у нас тут весело, всегда прекрасно, чудесно: песни поем, гитары тут. Люди аж не хотят уходить. Придет человек на пенсию, и он не знает, куда себя деть. А вот приходит сюда, и тут все находит. Даже находятся такие, что пары составляют.

Внук опытного путеводителя от деда не отстает. С удовольствием проводит время у костра, развлекая гостей. К слову, последние февральские выходные запомнятся всем катанием на тюбингах.

Артур Алфимов:

Я очень сильно горжусь своим дедушкой. С самого детства хожу в походы, уже 11 лет. Здесь костер, как всегда, чай пьем. Иногда выходим с палатками. Здесь приятно, под гитару особенно посидеть, послушать музыку и попить чай. Бывает, что приходят и молодые тоже. Я собираюсь продолжить дедушкину деятельность с походами, мне очень нравится. Каждый раз прихожу дедушку поддержать.

Утренняя зарядка – обязательная часть программы. Упражнения на свежем воздухе не только укрепляют иммунитет, но и поднимают настроение. После легкой разминки наступает время танцев – кавалеры приглашают дам.

На лесной опушке время пролетает незаметно. Такое путешествие – это отличная возможность приятно провести время и встретить новых друзей.

Альбина Пожаева:

Я хожу сюда 26 лет. Мне сейчас исполнилось 82 года. Я хочу очень, чтобы люди в моем возрасте знали, что это еще не возраст, что еще можно ходить, заниматься музыкой, заниматься танцами. Получаешь здесь такое наслаждение, и целую неделю потом после похода ты в хорошем настроении, у тебя какая-то энергия, сила. Получаем огромное удовольствие.

Таиса Лемех:

Меня привела сюда, в это общество, моя подруга. Я ей очень благодарна, потому что я получила настолько впечатления хорошие. Я жду, как и все остальные, когда же придет воскресенье, чтобы опять прийти и получить позитивную эмоцию. Для нас, пенсионеров, это очень хорошая обстановка. Каждый поход – это новые знакомства, развлечения и завораживающие лесные пейзажи. Скучать здесь точно никому не придется.

Раиса Клименко:

Хоть дождь, хоть буря, но мы идем в поход. Как инструктор говорит: поднялись утром – в окно не смотрите на погоду. Знайте, какое число, и вы, туристы Беларуси, должны идти в поход. И мы идем, довольные. У нас замечательный инструктор. Ходьба силы придает, а кто будет в это верить, до 100 лет он проживет. К походу выходного дня может присоединиться любой желающий, достаточно знать точное время и место встречи. Ну а приятное общение, море положительных эмоций, песни и танцы у костра вам гарантированы.