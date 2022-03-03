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«Чтобы всё было штатно». Александр Турчин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

03 марта 2022 15:56
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Новости Беларуси. Накануне Дня белорусской милиции около 100 лучших сотрудников органов внутренних дел центрального региона получили заслуженные награды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С профессиональным праздником правоохранителей поздравил и губернатор Минской области Александр Турчин. Грамот и благодарностей удостоены представители различных подразделений. Лучшим вручили очередные специальные звания, нагрудные знаки и медали. Кроме того, наградили жен офицеров, которые всегда на страже семейного благополучия.

«Чтобы всё было штатно». Александр Турчин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником-1

Татьяна Быченя, офицерская жена:
Очень волнительно, потому что сегодня мой муж заканчивает свою службу. И не было бы его в моей жизни – не было бы у меня такой награды, которую я сегодня получила.

«Чтобы всё было штатно». Александр Турчин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником-4

Александр Торгович, старший инспектор-дежурный оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности Вилейского РОВД:
Продолжаю, так сказать, профессию отца своего, брата. Сейчас сам служу. Горд этому, что уже 22 года служу народу.

«Чтобы всё было штатно». Александр Турчин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Я благодарен нашим сотрудникам органов внутренних дел за ту службу, которую они несут, за ту их порядочность человеческую. Поэтому, конечно, хочу пожелать самое главное им: здоровья, семейного благополучия. И еще раз скажу, чтобы все было штатно.

«Чтобы всё было штатно». Александр Турчин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником-10

Также в честь 105-й годовщины со Дня образования белорусской милиции автопарк УВД Миноблисполкома получил в подарок 13 новых автомобилей.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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