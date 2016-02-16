Новости Беларуси. Ученые из Беларуси и США противопоставят раку золотые наночастицы. Результаты совместной экспериментальной работы опубликованы в одном из самых авторитетных журналов в мире науки. Статья удерживает первое место по индексу цитируемости.

Само исследование проведено в Америке, а вот задумка полностью белорусская. Ученые работали совместно. Метод успешно испытан на лабораторных мышах с привитыми клетками рака шеи и головы. Как результат, разработан новый подход обнаружения остаточных раковых клеток, который также способствует их уничтожению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Белоцерковский, руководитель научной группы опухолей головы и шеи РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Эффект заключался в том, что коллоидное золото, меченое антителами, избирательно накапливается в раковой или опухолевой клетке. Воздействие лазером вызывает образование плазматических нанопузырьков вокруг этого золота и уничтожение раковой клетки. В контрольной группе и исследуемой группе привитая опухоль удалялась. Результатом основным является то, что у группы исследуемых животных 100-процентная выживаемость.

Рак головы и шеи в общей структуре онкологических заболеваний занимает до 4%. Что касается клинических испытаний белорусско-американской разработки, то о сроках говорить пока рано. От начала исследований до выхода продукта на рынок может уйти 3-4 года.