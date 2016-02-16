Новости Беларуси. В Минской области продолжается модернизация деревообрабатывающих предприятий. Выходит на заявленные мощности и Новосверженский лесозавод в Столбцовском районе. Модернизация здесь завершилась в 2013-ом. С того времени объемы выпуска продукции увеличились. На заводе есть своя линия сортировки, современный цех обработки, сушильный комплекс и котельная. Правда, линии сегодня загружены только на половину. Не хватает оборотных средств.



Главная задача - поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью и сделать производство безотходным. Значительно экономят здесь и на заготовке сырья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Василий Дейчик, директор Новосверженского лесозавода Столбцовского района:

На сегодняшний день биржевая цена на лесоматериалы порядка 800 тысяч за кубометр. Плюс доставка. Фактически миллион получается. Со своей заготовки у нас стоимость 477 тысяч. Разница есть. При заготовке в любом случае получаются дрова и техсырье. Это ложится на убытки. Было принято решение. Сейчас мы прорабатывает вопрос о строительстве пеллетного производства. Все наши опилки, дрова, техсырье мы будем перерабатывать в пеллетном производстве.