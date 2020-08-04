Врач перинатального центра в Могилёве: «В своём обращении Президент уделил много внимания медицине, в том числе и модернизации»

Новости Беларуси. Одна из важнейших тем для каждого белоруса – развитие медицины: доступность услуг, переоснащение больниц, внедрение новейших технологий, строительство новых объектов здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси работа в этом направлении будет продолжена: планируется также переоснащать службы скорой помощи и оборудовать региональные клиники компьютерными томографами.

За последние годы в стране открыты или обновлены десятки медицинских объектов, куда государство вложило колоссальные средства. Результатом масштабной работы стал в том числе и перинатальный центр в Могилеве. Он обслуживает жителей не только областного центра, но и региона.

Екатерина Резникова, заместитель главврача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

В своем обращении Президент уделил много внимания медицине, в том числе и модернизации.

Мы сейчас находимся в стенах роддома, который меньше года назад был реконструирован. Этой реконструкции мы ждали много лет. Мы не только оснащены по последнему слову техники, но и имеем комфортные условия пребывания пациенток. Буквально за полгода нашей работы в стенах роддома на свет появились почти две тысячи малышей, чему мы несказанно рады.