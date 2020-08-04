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«Всё правильно. Чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы деревни не губились». Что аграрии говорят про Послание Президента

04 августа 2020 15:46
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Новости Беларуси. Жители Минской области обсуждают Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Всё правильно. Чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы деревни не губились». Что аграрии говорят про Послание Президента-1

Продовольственная безопасность страны и развитие сельского хозяйства остаются приоритетами на ближайшие годы. Это отметил Президент. В 2020 году в Беларуси ожидается небывалый урожай. Спрос по всем культурам будет высокий, поэтому хлеборобам нужно активизироваться.

«Всё правильно. Чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы деревни не губились». Что аграрии говорят про Послание Президента-4

Кстати, герои жатвы слушали послание по радио, находясь за штурвалом комбайна. Планы по развитию малых городов и отдаленных деревень и социально-экономическое развитие Беларуси интересует каждого жителя. Механизаторы не исключение.

«Всё правильно. Чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы деревни не губились». Что аграрии говорят про Послание Президента-7

Олег Соколовский, комбайнер сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»
Все правильно. Чтобы развивалось сельское хозяйство, деревни чтобы не губились. Это самое главное. Если не будет села, не будет продукции никакой в Беларуси. Не будет хлеба, не будет мяса. Сам из села, мне нравится работать на земле. Это по душе.

«Всё правильно. Чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы деревни не губились». Что аграрии говорят про Послание Президента-10

Андрей Соколовский, старший комбайнер сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
Доволен работой и оплатой. Всю страну кормим хлебом. Конечно же, это важно. Главное, чтобы было где отдохнуть, чтобы было комфортно работать. Мелочь, но кондиционер тот же самый. Все это у нас есть.

«Всё правильно. Чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы деревни не губились». Что аграрии говорят про Послание Президента-13

Послание главы государства станет главным ориентиром для развития страны на ближайшие годы. Особый интерес у жителей области вызвало состояние дел в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Олег Соколовский # Андрей Соколовский # Фотофакт

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