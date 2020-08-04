«Всё правильно. Чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы деревни не губились». Что аграрии говорят про Послание Президента

Новости Беларуси. Жители Минской области обсуждают Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Продовольственная безопасность страны и развитие сельского хозяйства остаются приоритетами на ближайшие годы. Это отметил Президент. В 2020 году в Беларуси ожидается небывалый урожай. Спрос по всем культурам будет высокий, поэтому хлеборобам нужно активизироваться.

Кстати, герои жатвы слушали послание по радио, находясь за штурвалом комбайна. Планы по развитию малых городов и отдаленных деревень и социально-экономическое развитие Беларуси интересует каждого жителя. Механизаторы не исключение.

Олег Соколовский, комбайнер сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»

Все правильно. Чтобы развивалось сельское хозяйство, деревни чтобы не губились. Это самое главное. Если не будет села, не будет продукции никакой в Беларуси. Не будет хлеба, не будет мяса. Сам из села, мне нравится работать на земле. Это по душе.

Андрей Соколовский, старший комбайнер сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:

Доволен работой и оплатой. Всю страну кормим хлебом. Конечно же, это важно. Главное, чтобы было где отдохнуть, чтобы было комфортно работать. Мелочь, но кондиционер тот же самый. Все это у нас есть.