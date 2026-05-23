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Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом

23 мая 2026 17:13
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Звуки живой музыки и искренние эмоции. Исторический центр Минска превратился в масштабную культурную площадку под открытым небом. В столице официально стартовал летний музыкально-туристический сезон. Сердцем праздника стала площадь Свободы у ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом-2

Подарком для жителей и гостей столицы стали музыкальные номера от творческих коллективов Беларуси. Здесь же, в Верхнем городе, развернулся Минский фестиваль народных ремесел, который объединил десятки мастеров со всей страны. Для гостей подготовили выставки и мастер-классы. Умельцы представили свои изделия из глины, соломы и дерева. 

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом-4

Ирина Дернаковская, народный мастер Беларуси:
Мы учим здесь ткать. Потому что это старинное ремесло. Оно у нас у каждого есть, но нам нужно каждому открыть в себе этот генетический код.

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом-6

Николай Тарасик, мастер Смолевичского народного центра ремесел:
Два года назад только начал вырезать, и получается. А раньше картины рисовал, мебель делал. Это не вопрос. С детства любил.

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом-8

Люди приходят на праздник целыми семьями, встречаются со старыми друзьями. Самобытный колорит национальных промыслов привлекает многочисленных зарубежных гостей. Туристы с восторгом знакомятся с творчеством народных умельцев и забирают в дорогу не просто керамику или обереги из соломки, а частицу душевного тепла гостеприимной Беларуси.

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом-10

Я коллекционирую славянских кукол. И вот такую берегиню нашла, поедет в коллекцию. Нам очень нравятся здесь ваши фестивали, которые проходят.

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом-12

Летний музыкально-туристический сезон продлится до середины сентября. Каждые выходные Верхний город и пешеходные улицы будут превращаться в одну большую творческую площадку. Минчан и гостей столицы ждут джазовые вечера, театральные перформансы, исторические реконструкции и гастрономические фестивали.

В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезон.

# Туризм # Хобби # Культура Беларуси # Концерт в Минске

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