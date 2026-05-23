Смертельное пике ценою собственной жизни. Сегодня, 23 мая, исполнилось 30 лет со дня подвига Владимира Карвата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смертельное пике ценою собственной жизни. Сегодня, 23 мая, исполнилось 30 лет со дня подвига Владимира Карвата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно ему впервые в истории суверенной Беларуси была присвоена высшая награда страны – звание Герой Беларуси. Увы, посмертно.
23 мая 1996 года 37-летний военный летчик подполковник Владимир Карват выполнял учебно-тренировочный полет на самолете Су-27. Задание состояло из нескольких маневров: пролет в облаках с большими углами крена и отработка тактики ведения воздушного боя в сложных метеоусловиях в ночное время. Когда летчик находился на высоте 900 метров, вспыхнул пожар. Самолет начал терять управление и падать. Ситуация на борту была критической. Владимиру Карвату приказали катапультироваться, но под пылающими крыльями истребителя были деревни Арабовщина и Большое Гатище.
До последних минут своей жизни офицер уводил самолет от населенных пунктов. В 22:54 Су-27 рухнул почти в километре от жилых домов. Спустя полгода военному летчику первого класса Владимиру Николаевичу Карвату было присвоено звание Герой Беларуси. Сегодня история этого подвига словно курс нашей памяти. У мемориального знака в деревне Арабовщина всегда свежие цветы, именем героя названы улицы в Минске и Бресте, а также бульвар и сквер в Барановичах. В части, где служил офицер, открыт музей, а приказом министра обороны Беларуси подполковник Карват с 1997 года навечно зачислен в списки личного состава 1-й авиационной эскадрильи 61-й истребительной авиабазы.