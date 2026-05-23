Смертельное пике ценою собственной жизни. Сегодня, 23 мая, исполнилось 30 лет со дня подвига Владимира Карвата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно ему впервые в истории суверенной Беларуси была присвоена высшая награда страны – звание Герой Беларуси. Увы, посмертно.

23 мая 1996 года 37-летний военный летчик подполковник Владимир Карват выполнял учебно-тренировочный полет на самолете Су-27. Задание состояло из нескольких маневров: пролет в облаках с большими углами крена и отработка тактики ведения воздушного боя в сложных метеоусловиях в ночное время. Когда летчик находился на высоте 900 метров, вспыхнул пожар. Самолет начал терять управление и падать. Ситуация на борту была критической. Владимиру Карвату приказали катапультироваться, но под пылающими крыльями истребителя были деревни Арабовщина и Большое Гатище.