Курская дуга, битва под Прохоровкой, «Багратион». Боевой путь танкового генерала Фоминых

В Беларуси нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы выросли на рассказах бабушек и дедушек о подвиге тех, кто сражался за Родину. На трассе М-1 Брест – Минск – граница России появились желтые билборды с именами уроженцев Беларуси, удостоенных звания Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Телеканал СТВ совместно с Институтом истории НАН запустили цикл сюжетов, где каждый такой знак становится точкой маршрута к живой истории человека. Сегодня расскажем о Герое Советского Союза Евгении Ивановиче Фоминых.

1906 год. Близ станции Койданово, ныне это городская черта Дзержинска, родился Евгений Фоминых. В Беларуси прошло его детство, а вот юношество – на Урале. Семья переехала в Златоуст. После окончания шести классов Евгений Иванович работал на железной дороге, а в 1928 году был призван в Красную армию. Службу начал по ж/д профилю. Позже окончил бронетанковую школу, а аккурат в мае 1941 окончил инженерный факультет Военной академии механизации и моторизации РККА имени Сталина.