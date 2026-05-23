Курская дуга, битва под Прохоровкой, «Багратион». Боевой путь танкового генерала Фоминых
В Беларуси нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы выросли на рассказах бабушек и дедушек о подвиге тех, кто сражался за Родину. На трассе М-1 Брест – Минск – граница России появились желтые билборды с именами уроженцев Беларуси, удостоенных звания Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телеканал СТВ совместно с Институтом истории НАН запустили цикл сюжетов, где каждый такой знак становится точкой маршрута к живой истории человека.
Сегодня расскажем о Герое Советского Союза Евгении Ивановиче Фоминых.
1906 год. Близ станции Койданово, ныне это городская черта Дзержинска, родился Евгений Фоминых. В Беларуси прошло его детство, а вот юношество – на Урале. Семья переехала в Златоуст. После окончания шести классов Евгений Иванович работал на железной дороге, а в 1928 году был призван в Красную армию. Службу начал по ж/д профилю. Позже окончил бронетанковую школу, а аккурат в мае 1941 окончил инженерный факультет Военной академии механизации и моторизации РККА имени Сталина.
Войну встретил в должности комбата тяжелых танков. В Прибалтийском военном округе 23-я танковая дивизия в составе Северо-Западного фронта принимала участие в боевых действиях в ходе приграничных сражений.
После была оборона новгородского направления осенью 1941 года. Фоминых сильно заболел и был направлен в госпиталь, а после выписки стал преподавать тактику в танковом училище. Вернулся на фронт в апреле 1942-го. Он стал настоящим танковым стратегом и организатором. Должность начальника штаба бригады обязывала. Ржевско-Сычевская наступательная операция, Курская дуга, легендарное танковое сражение под Прохоровкой. Гусеницы его бригады проторивали путь к Победе.
В боях он вернулся на Родину. В Беларусь. Во время операции «Багратион» 29-й танковый корпус под командованием Фоминых во взаимодействии с другими соединениями 1 июля 1944 года освободил Борисов, а передовые части форсировали Березину. Успешными боевыми действиями корпус помогал освобождать Минск. Дальше был освободительный поход на запад – Польша. Особо отличился Евгений Иванович на завершающем этапе войны при форсировании Одера и в ходе Берлинской операции.
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