Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 11 апреля

Новости Беларуси. Сейчас в стране на лечении в больницах находится 2031 человек с коронавирусом.

Как сообщает Минздрав, в основном заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 52 пациентам необходима поддержка аппарата ИВЛ. К настоящему моменту вылечились уже 172 человека.

Умерли 23 пациента, у которых ряд хронических заболеваний был отягощён COVID-19.

Ранее главврач 1-й больницы рассказал, справляются ли белорусские медики психологически в текущей ситуации.