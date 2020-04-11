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Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 11 апреля

11 апреля 2020 08:52
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Новости Беларуси. Сейчас в стране на лечении в больницах находится 2031 человек с коронавирусом. 

Как сообщает Минздрав, в основном заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 52 пациентам необходима поддержка аппарата ИВЛ. К настоящему моменту вылечились уже 172 человека. 

Умерли 23 пациента, у которых ряд хронических заболеваний был отягощён COVID-19. 

Ранее главврач 1-й больницы рассказал, справляются ли белорусские медики психологически в текущей ситуации.

И что должно быть в аптечке каждого человека – читайте здесь.  

# Коронавирус # общество

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