Что должно быть в аптечке и справляются ли белорусские медики психологически? Рассказывает главврач 1-й больницы

Новости Беларуси. Готова ли белорусская медицина к испытаниям? Справляются ли наши врачи психологически? И что должно быть в домашней аптечке? Об этом и не только рассказал гость программы Новости «24 часа» на СТВ – главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов. Врачи, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусом, у них повышенная нагрузка Илона Волынец, СТВ:

Вы как председатель Белорусской ассоциации врачей, как оцените настроение во врачебной среде? Психологически справляются? Ведь многие практически живут в больницах?

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белоруской ассоциации врачей:

Вы знаете, да. Врачи, медицинские работники, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусом, конечно, у них повышенная нагрузка. Я хочу сказать, в принципе, к каждому медику сейчас повышенное требование, повышенная нагрузка, психоэмоциональная прежде всего, но и физическая в том числе. По той простой причине, что часть наших людей сродни героям, которые работают для того, чтобы вылечить, локализовать этот очаг коронавирусной инфекции. Остальные все медики продолжают работать в режиме ранней выявляемости. Пакеты, которые используют для ИВЛ, не могут конкурировать с новыми машинами

Илона Волынец:

В СМИ появилась информация, что врачи в Украине при недостатке ИВЛ используют еще советский метод – пакеты для искусственной вентиляции легких. Как вам такой метод? Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь, и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава Дмитрий Шевцов:

Я вам скажу как врач-реаниматолог по своей специальности, пакеты, которые используют для ИВЛ (искусственной вентиляции легких), не могут конкурировать с новыми машинами, которые стоят на вооружении в XXI веке. Потому что не только в Республике Беларусь, но и в других странах это ультрасовременные аппараты. Это настолько сильные машины, и когда сравнить этот пакет, который там на голову надевают – конечно, ИВЛ им оказывать невозможно. «Когда идет повышенная выявляемость, за ней следом идет повышенный уровень заболеваемости»

Илона Волынец:

Количество тестов в любой стране влияет на статистику? Дмитрий Шевцов:

Конечно, влияет. Чем больше тестов – тем выше охват, чем выше охват – тем выше выявляемость того или иного возбудителя. Мы не говорим сейчас про коронавирусную инфекцию. Я хочу сказать, что когда даже в нашей стране проводились ранние, пилотные проекты, скрининги какие-то, когда идет повышенная выявляемость, за ней следом идет повышенный уровень заболеваемости. Это не говорит о том, что в данный момент люди начали резко болеть. Как теперь будут проверять состояние контактов первого уровня. Рассказывает заместитель министра здравоохранения Достаточно широко распространены у нас пилотные проекты по выявлению тех или иных онкологических заболеваний. Когда мы начинаем работать, амбулаторное звено начинает работать, выявлять, естественно, больше охват, больше выявляем. Следовательно, растет заболеваемость. Это правильно, потому что, если мы бы мы вкладывали больший ресурс и получали меньше отдачу, значит, нужно искать, на каком этапе мы делаем неправильные вещи. «В аптечке каждого человека должны быть кроссовки и спортивная форма»





Илона Волынец:

Сейчас наблюдается массовый ажиотаж на некоторые товары. Белорусы массово скупают парацетамол в аптеках, причем стала появляться информация, что люди побежали даже в зооаптеки и покупают препараты, которые даже не для людей. Ваш совет как главврача: что должно быть в аптечке каждого белоруса? Если нет парацетамола, то все, катастрофа?