«Боюсь неопределённости завтрашнего дня». Владимир Прокопцов в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Искусство – это…
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Это жизнь.
Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?
Владимир Прокопцов:
Чтобы все люди, мы жили в согласии и мире.
Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?
Владимир Прокопцов:
Не могу отдыхать.
Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?
Владимир Прокопцов:
Своими родителями, семьёй и тем делом, которым занимаюсь.
Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеете?
Владимир Прокопцов:
Не смог, как искусствовед, сделать докторскую диссертацию.
Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?
Владимир Прокопцов:
Я не прощу лжи и предательства.
Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?
Владимир Прокопцов:
Боюсь неопределённости завтрашнего дня.
Вадим Щеглов:
Деньги – это…
Владимир Прокопцов:
Деньги – это приходящее.
Вадим Щеглов:
Успех или деньги?
Владимир Прокопцов:
Успех.
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– какую картину написал бы на тему пандемии
– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке
– о любимых птицах и коте на даче
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.