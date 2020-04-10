«Боюсь неопределённости завтрашнего дня». Владимир Прокопцов в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Искусство – это…

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Это жизнь.

Вадим Щеглов:

О чём Вы мечтаете?

Владимир Прокопцов:

Чтобы все люди, мы жили в согласии и мире.

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток? Владимир Прокопцов:

Не могу отдыхать.

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Владимир Прокопцов:

Своими родителями, семьёй и тем делом, которым занимаюсь.