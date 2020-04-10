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«Боюсь неопределённости завтрашнего дня». Владимир Прокопцов в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

10 апреля 2020 09:06
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Искусство – это…

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Это жизнь.

Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?

Владимир Прокопцов:
Чтобы все люди, мы жили в согласии и мире.

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Владимир Прокопцов:
Не могу отдыхать.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Владимир Прокопцов:
Своими родителями, семьёй и тем делом, которым занимаюсь.

«Боюсь неопределённости завтрашнего дня». Владимир Прокопцов в 9 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеете?

Владимир Прокопцов:
Не смог, как искусствовед, сделать докторскую диссертацию.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Владимир Прокопцов:
Я не прощу лжи и предательства.

Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?

Владимир Прокопцов:
Боюсь неопределённости завтрашнего дня.

Вадим Щеглов:
Деньги – это…

Владимир Прокопцов:
Деньги – это приходящее.

Вадим Щеглов:
Успех или деньги?

Владимир Прокопцов:
Успех.

Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:

– какую картину написал бы на тему пандемии

– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке

– о любимых птицах и коте на даче

– почему любит собирать грибы

– о детстве и семье

Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Музеи Минска # общество # Владимир Прокопцов # Вадим Щеглов

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