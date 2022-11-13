Демократия не на словах. ВНС сможет отменить любое решение Президента

Новости Беларуси. Детали законопроекта о ВНС читают, изучают и анализируют на всех уровнях, а не только во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом убедилась и наша Галина Буро, которая встретилась с делегатами VI Всебелорусского народного собрания. Они получили позитивный опыт участия в общественно-политической жизни страны и уже совершенно по-другому смотрят на все события в Беларуси и не только, чувствуют ответственность за судьбу нашего народа. А потому и новый статус ВНС рассматривают через призму уже своего опыта и статуса

Вы видели когда-нибудь такие кочаны капусты?

И правда, урожайный год в сельхозпредприятии «Можейково». Прибавили и на поле, и в саду. По зерну и вовсе рекорд. Новый директор всего за 10 месяцев смог перенастроить хозяйство. Встал у руля, когда у предприятия было 1,5 миллиона убытка, и сменил минус на плюс – вышли на стабильную прибыль, а выручка от реализации продукции выросла больше чем на 130 %.

Большой опыт в сельском хозяйстве, инициативность и небезразличие к будущему страны – неслучайно в 2021 году Тадеуш Рахатко вошел в число делегатов Всебелорусского народного собрания. Представлял людей от земли. Уверен, голос хлеборобов должен звучать на таком форуме, тем более, когда с февраля конституционно собрание стало высшим представительным органом народовластия.

Тадеуш Рахатко, директор сельхозпредприятия «Можейково»:

Вопрос, поднятый о придании статусу ВНС более высокой планки, высокого ранга, своевременный. Это должно быть. Это повысит роль народа в управлении государством, я считаю.

Завершилось общественное обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании. Оно проводилось масштабно по всей стране. Эксперты называют документ прогрессивным, аналогов которому нет в мире, демократия не на словах, а в деле. Согласно проекту закона, путевку на форум получат 1 200 делегатов – представителей всех сфер жизни.

Галина Буро, корреспондент:

В процессе подготовки и общественного обсуждения законопроекта не обошлось без горячих споров и конструктивных предложений. Например, как будет формироваться состав делегатов, какие полномочия будут у Президиума и сможет ли собрание назначать Президента. Но все-таки в этом вопросе перевесил аргумент, что Президент должен избираться всем народом. Тем не менее в законопроекте отражены моменты, что собрание может отменить любое решение Президента.