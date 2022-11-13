Полномочий больше, ответственность – выше. Как изменился статус ВНС с 1996 года?

Новости Беларуси. Детали законопроекта о ВНС читают, изучают и анализируют на всех уровнях, а не только во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пополнять базу музыкальных инструментов, формировать имидж учебного заведения, а главное – всячески поддерживать молодежные инициативы. За полтора года под руководством Анны Саросек гродненский музыкальный колледж зазвучал на всю страну. Как к делегату прошлого Всебелорусского народного собрания к Анне Саросек то и дело обращаются учащиеся и работники колледжа за разъяснением законопроекта. Учебное заведение присоединилось и к диалоговым площадкам. По мнению директора, делегатом форума должен быть человек, который сделал немного больше, чем другие, инициативный патриот, который делом доказал любовь к родине.

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:

Очень интересный момент в законопроекте о том, что, безусловно, человек, который имеет гражданство другой страны либо иной документ, который дает ему льготы или привилегии в ином государстве, не может стать участником ВНС, делегатом Всебелорусского народного собрания. Я считаю, это очень правильно. Потому что, если мы сегодня говорим так много о патриотизме, то безусловно, только граждане нашей страны могут определять свое будущее.

Согласно законопроекту, в структуре ВНС 1/3 – это госслужащие, в том числе президент, действующий и бывший, премьер-министр, члены правительства, руководители исполкомов. Вторая треть – депутаты всех уровней. Третья – представители от гражданского общества. Делегаты будут осуществлять свою деятельность на общественных началах.

Маленькое ноу-хау: любой посетитель военного комиссариата, будь то призывник или военнообязанный, подходит к информационному справочнику, интерактивному, и может посмотреть любой интересующий его вопрос.

Пятый год Виталий Докучаев возглавляет военный комиссариат Лидского района. Его задача – четко организовать работу, тогда и результат не заставит ждать. По 2021 году Лидский военкомат занял первое место в области. Сейчас осенний призыв – горячая пора. Но работа по военному учету не останавливается и в течение всего года. А особенно сегодня, когда мир хрупок, порох надо держать сухим. Потому работа усилена. Но это никакая не скрытая мобилизация, как пишут деструктивные ресурсы.

Виталий Докучаев, военный комиссар Лидского района:

На данный момент (в соответствии с распоряжением главы государства и указаниями руководства Министерства обороны) мы проводим сверку военно-учетных данных военнообязанных. Работа плановая, и никаких поводов для беспокойства мирного населения не вижу. Делегат прошлого ВНС Виталий Докучаев активно интересуется законопроектом. Для себя как человека в погонах отметил новшества: что собрание вправе ввести на территории страны чрезвычайное или военное положение, но только в случае бездействия Президента. Также теперь делегаты ВНС по предложению главы государства будут решать вопрос о направлении военнослужащих за пределы страны для участия в обеспечении коллективной безопасности.

Виталий Докучаев:

Однозначно делегатами на Всебелорусское народное собрание должны быть представители всех сфер деятельности, компетентные в своей области, чтобы определять и решать какие-то вопросы в области внутренней и внешней политики государства, в области военной сферы, такой как военная доктрина, концепция национальной безопасности и социально-экономического развития населения.