Ремонт улиц, благоустройство и озеленение – рассказываем об агрогородке с развитой инфраструктурой

Развитая дорожная инфраструктура, в шаговой доступности школы, поликлиники, детские сады. Сегодня комфортные условия проживания в каждом регионе Минской области. И это у местной власти – на особом контроле. В районе развивается промышленность, реализуются значимые инвестпроекты. Все делается для того, чтобы повысить качество жизни. Как ведется работа в этом направлении в Вилейском районе – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Агрогородок Илья. Самый крупный в районе. Здесь проживает свыше 1300 жителей. Еще в середине XVII века – да, населенный пункт с большой и длинной историей – состоял из трех улиц и рыночной площади. Сегодня это поселок городского типа с развитой инфраструктурой. За последние годы комфорт жизни здесь значительно вырос. Упор сделан на ремонт улиц, благоустройство пешеходных дорожек, озеленение. Работает несколько продуктовых и промышленных магазинов. Колледж, школа, детский сад, участковая больница. Агрогородок со статусом и инфраструктурой городского.

Александр Микуцкий, председатель Ильянского сельисполкома:

В настоящее время ведутся активно работы по реконструкции линий электропередач, так что все желающие будут иметь возможность подключиться к электроотоплению. По поселку имеется возможность у части населения пользоваться услугами ЖКХ в части отопления котельной, которая работает на местных видах топлива, замене покрытия по одной из улиц. Мы продолжим работу по озеленению, высажены и деревья, и кустарники. Клумбы будут заполнены цветами, все лето цветы цвели.