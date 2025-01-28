Кулинария – семейное наследие. Кондитер рассказала, как нашла своё призвание

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Жданова – многодетная мама и талантливый кондитер. Кулинарные шедевры создает уже более 8 лет. Однако так было не всегда. Раньше Ольга жила в мире, где балом правили цифры и строгие отчеты. Но в глубине души всегда мечтала о творческой профессии. И однажды она решила следовать за мечтой.

Ольга Жданова, кондитер:

У меня 2 высших образования – это экономическое, я работала в банке, в кредитовании юридических лиц, и юридическое. И в один прекрасный день я приняла для себя весьма важное решение, которое кардинально изменило мою жизнь. Я уволилась и, можно сказать, я ушла в никуда. У меня было, конечно же, очень много сомнений, страхов, осуждений. Но могу сказать, что я ни капельки, ни о чем не пожалела. Я вспомнила бабушкины руки, которые готовили медовик, и эти детские воспоминания меня привели на мой первый мастер класс по созданию тортов.

С этого момента, ее жизнь разделилась на «до» и «после». Сегодня создание тортов для нее – настоящее искусство. Полет фантазии не имеет границ!