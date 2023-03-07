После приступа истощение и усталость. Как справиться с тревогой, рассказала психотерапевт

Пожалуй, каждый из нас слышал фразу: все болезни от нервов. Этот тезис верен, ведь все наши стрессы, переживания, ссоры с близкими провоцируют нервное напряжение, и это вытекает в проблемы со здоровьем. Существует мнение, что лечить нужно не конкретную болезнь, а обследовать человека полностью, включая состояние его души. О том, как выявить и устранить психологические причины заболевания, а главное, не допустить их, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что же делать этим людям, которые постоянно на стрессе, очень взрывные, истеричные? Фраза «возьми себя в руки», мне кажется, выбивает еще больше из колеи.
Татьяна Равлушевич, врач-психотерапевт:
Да, к сожалению.
Алеся Лакина:
Я лично знаю людей, у которых на постоянной основе опять же те же самые панические атаки с периодичностью в неделю. Что же делать этим людям?
Татьяна Равлушевич:
Значит, для того, чтобы с ними справиться, мы используем определенные техники. Техника дыхания в пакет – это самое первое, скорая помощь – подробнее здесь. Затем мы используем техники расслабления, совладания со своими эмоциями. Что провоцирует паническую атаку и ее подогревает? Именно наше эмоциональное состояние, потому что тревогу мы сами у себя повышаем, пугаясь тех симптомов, которые у нас появляются. То есть по нарастающей идет тревога вверх и паника. Мы обучаем пациента понимать, что с ним происходит. Первоначально объясняем, что ничего страшного, смертельного в этих симптомах нет, что они приходящие и уходящие. Да, они очень неприятные, тяжело переносимые. После этого приступа мы чувствуем истощение, усталость сильную. То есть нужно дать ту информацию, чтобы пациент был в курсе, что с ним происходит, понимал, что это такое. Эта уже информация снижает уровень тревожности. Дальше мы обучаем пациента использовать различные техники. Дыхание, есть дыхательная гимнастика, которой мы обучаем на приемах, методы релаксации.
Алеся Лакина:
Дыхательную гимнастику можно использовать просто при стрессе, истерике?
Татьяна Равлушевич:
Можно всегда.
Болит в голове, печет в руке и колет в ноге. Когда человеку необходимо обратиться к психотерапевту – подробнее здесь.
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