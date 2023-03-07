После приступа истощение и усталость. Как справиться с тревогой, рассказала психотерапевт

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Что же делать этим людям, которые постоянно на стрессе, очень взрывные, истеричные? Фраза «возьми себя в руки», мне кажется, выбивает еще больше из колеи.

Пожалуй, каждый из нас слышал фразу: все болезни от нервов. Этот тезис верен, ведь все наши стрессы, переживания, ссоры с близкими провоцируют нервное напряжение, и это вытекает в проблемы со здоровьем. Существует мнение, что лечить нужно не конкретную болезнь, а обследовать человека полностью, включая состояние его души. О том, как выявить и устранить психологические причины заболевания, а главное, не допустить их, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Равлушевич, врач-психотерапевт:

Да, к сожалению.

Алеся Лакина:

Я лично знаю людей, у которых на постоянной основе опять же те же самые панические атаки с периодичностью в неделю. Что же делать этим людям?

Татьяна Равлушевич:

Значит, для того, чтобы с ними справиться, мы используем определенные техники. Техника дыхания в пакет – это самое первое, скорая помощь – подробнее здесь. Затем мы используем техники расслабления, совладания со своими эмоциями. Что провоцирует паническую атаку и ее подогревает? Именно наше эмоциональное состояние, потому что тревогу мы сами у себя повышаем, пугаясь тех симптомов, которые у нас появляются. То есть по нарастающей идет тревога вверх и паника. Мы обучаем пациента понимать, что с ним происходит. Первоначально объясняем, что ничего страшного, смертельного в этих симптомах нет, что они приходящие и уходящие. Да, они очень неприятные, тяжело переносимые. После этого приступа мы чувствуем истощение, усталость сильную. То есть нужно дать ту информацию, чтобы пациент был в курсе, что с ним происходит, понимал, что это такое. Эта уже информация снижает уровень тревожности. Дальше мы обучаем пациента использовать различные техники. Дыхание, есть дыхательная гимнастика, которой мы обучаем на приемах, методы релаксации.