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Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света

22 мая 2019 19:57
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Новости Беларуси. Жильцы трех домов на улице Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света-1

Перебои с электричеством начались почти одновременно со сдачей новостроек. Только в мае дома обесточивали трижды. От электричества здесь зависит буквально всё: плиты, чайники и даже водяные насосы. На все запросы в обслуживающие организации – один ответ: произошла перегрузка сетей.

Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света-4

Ксения Чернявская, жительница дома Карвата 10А:
Если отключают свет, воды у нас тоже нет.

Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света-7

Ксения Радькова, жительница дома Карвата 10Б:
Телевизор у нас начал ломаться из-за этих отключений.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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