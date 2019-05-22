Жильцы трёх домов на ул. Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света

Новости Беларуси. Жильцы трех домов на улице Карвата в Минске жалуются на постоянное отключение света, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перебои с электричеством начались почти одновременно со сдачей новостроек. Только в мае дома обесточивали трижды. От электричества здесь зависит буквально всё: плиты, чайники и даже водяные насосы. На все запросы в обслуживающие организации – один ответ: произошла перегрузка сетей.